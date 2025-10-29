पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवाल (28 अक्टूबर) को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर भारत के हाथों में खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर काबुल ने इस्लामाबाद पर हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान 50 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब देगा.

Geo News के कार्यक्रम में बोलते हुए आसिफ ने कहा, “काबुल में जो लोग सत्ता चला रहे हैं वे दिल्ली के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं. भारत अफगानिस्तान को मोहरा बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है.” उन्होंने बताया कि हाल ही में तुर्की में पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच हुई वार्ता कई बार अफगान पक्ष के पीछे हटने की वजह से असफल हो गई. आसिफ ने कहा, “जब भी समझौते की स्थिति बनी, काबुल ने हस्तक्षेप कर उसे वापस ले लिया,”

ख्वाजा आसिफ ने भारत पर लगाए आरोप

आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कम तीव्रता वाला युद्ध (Low Intensity War) जारी रहे और अफगानिस्तान उसका जरिया बना हुआ है. उन्होंने कहा, “भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा पर हार के बाद अब काबुल के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर करने की रणनीति अपनाई है.” सूत्रों के मुताबिक, तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हुई वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हुई. पाकिस्तान की मुख्य मांग थी कि अफगानिस्तान अपने क्षेत्र में सक्रिय तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रमाणिक कार्रवाई करे.

पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने क्या कहा?

इस मुद्दे पर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता उल्लाह तारड़ ने भी कहा कि इस्तांबुल वार्ता में अफगान पक्ष मूल मुद्दे से बार-बार भटकता रहा और जिम्मेदारी लेने से बचता रहा. पिछले कुछ हफ्तों में सीमा पर हुई झड़पों में कई सैनिकों और नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी. हालांकि 19 अक्टूबर को कतर की मध्यस्थता में दोहा में अस्थायी युद्धविराम हुआ, लेकिन यह तनाव को स्थायी रूप से खत्म नहीं कर पाया.

ख्वाजा आसिफ ने सख्त लहजे में कहा, “अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की ओर आंख उठाई भी तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे. अफगानिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा.”

ये भी पढ़ें-

Cyclone Montha Alert Live: मोंथा ने बरपाया कहर, अब तक तीन की मौत, आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ चक्रवात