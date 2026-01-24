Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स (CDF) आसिम मुनीर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. दरअसल, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक में पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुनीर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे थे.

इस वीडियो को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें इशाक डार के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं.

इशाक डार ने एक्स पर शेयर किया वीडियो पोस्ट

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में डार ने कहा, ‘#Davos2026 में कई ऑफिशियल बैठकों को निपटाने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान और मैं, दावोस से अपनी वापसी से पहले कुछ हल्के-फुल्के पल शेयर कर रहे हैं.’

After concluding our numerous official engagements at #Davos2026, Prime Minister Shehbaz Sharif @CMShehbaz, Field Marshal Syed Asim Munir, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan @HakanFidan and #myself, sharing lighter moments before all leaving Davos for return journey. pic.twitter.com/ASiKYfsYQg — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) January 22, 2026

सोशल मीडिया यूजर्स ने आसिम मुनीर की ली चुटकी

इशाक डार की ओर से शेयर किए गए वीडियो में पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ब्लू कलर के सूट पहने नजर आ रहे हैं. हालांकि, वीडियो को ध्यान से देखने पर आसिम मुनीर के ब्लेजर पर एक असामान्य तरह का उभार नजर आ रहा है. जिसे देखकर इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि शायद आसिम मुनीर ने अपने सूट के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था. इस दावे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स आसिम मुनीर का मजाक उड़ाते हुए उनकी चुटकी ले रहे हैं.

So scared 😟for my life that I wear bullet proof vest even in Switzerland.pic.twitter.com/bfzAp5XrW9 — Field Marshal Syed Asim Munir's Ego (@JungjooGernail) January 22, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने कहा, ‘उसने दावोस की फ्लाइट में धुरंधर देखी होगी.’ दूसरे यूजर ने कहा, ‘उसकी अंडरवियर भी बुलेटप्रूफ है.’ तीसरे यूजर ने कहा, ‘पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर को सता रहा जिंदगी का डर.’ वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि अगर कोई उसे सिर में गोली मार दे तो क्या फायदा? उसे तो हेलमेट भी पहनना चाहिए था.

