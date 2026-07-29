PoK में पाकिस्तान का खूनी एक्शन, अंधाधुंध फायरिंग, 48 घंटे में 24 की मौत

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज भी पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी के जवानों की गोलीबारी जारी है. आज गोलीबारी की शुरुआत मीरपुर से हुई जब 40-50 प्रदर्शनकारियों का समूह मोटरसाइकिल से रावलाकोट की तरफ मुजफ्फराबाद कूच के लिए जा रहा था. जैसे ही प्रदर्शनकारी मीरपुर बाजार की ओर पहुंचे, उन पर अंधाधुंध गोलीबारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना किसी वार्निंग के शुरू कर दी.

प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिल छोड़कर इधर-उधर भागे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी बंद नहीं की और शाम 5 बजे तक आई जानकारी के मुताबिक मीरपुर में गोलीबारी में 3 प्रदर्शनकारी मारे गए और 8 प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों के शवों को मीरपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर (DHQ) अस्पताल में रखा गया है और घायलों को पीओके ने पुलिस वैन में बैठा कर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर ना ही मृतकों की लाशों को परिजनों को दिया जा रहा है और ना ही घायलों को परिजनों से मिलने. DHQ अस्पताल के बाहर भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की थी ताकि परिजन तितर-बितर हों.

रावलाकोट में ही 19 की मौत

रावलाकोट में कल शाम 4 बजे पाकिस्तानी फायरिंग में मारे गए लोगों का आकड़ा 19 हो गया है और अभी भी लोग दूसरे शहरों से आए लोग चिनार चौक और ईदगाह मैदान से मुजफ्फराबाद मार्च करने वाले लोग शहीद चौक पर बैठे हुए हैं. उन्हें वहां से हटाने के लिए सुबह घरों की छतों पर तैनात रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की तो चिनार चौक पर इकट्टा लोगों पर पहाड़ी पर तैनात रेंजर्स ने दोपहर 3.30 बजे गोलीबारी की.

गोलीबारी के बाद प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं और चिनार चौक और शहीद चौक पर डटे हुए हैं. साथ ही कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल (CMH) रावलाकोट पर पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे की वजह से प्रदर्शनकारी घायल साथियों का इलाज ईदगाह मैदान के कमरों में करवा रहे हैं. गोलीकांड के बाद खोई रट्टा में लोग घरों से निकले और मुजफ्फराबाद कूच कर रहे ढाई लाख लोगों के जत्थे में शामिल जो गए और आगे बढ़ रहे हैं.

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7 जून से अबतक 98 की मौत

साथियों के गोली लगने पर प्रदर्शन करने पर शाम 5 बजे मीरपुर में पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी ने एक बार फिर दूसरी राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 और लोग मारे गए. ऐसे में महज 48 घंटे में पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी ने 24 आम निहत्थे लोगों को पीओके में मार गिराया है. साथ ही पीओके में 7 जून से चल रही पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में मरने वालों का आंकड़ा 98 हो गया है.

PAK रेंजर्स ने PoK को बनाया जंग का मैदान

पीओके को जंग का मैदान बनाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है. रावलाकोट में कई सड़कों में गड्ढे खोद कर उन्हें युद्ध के मोर्चे की तरह तैयार किया गया है जिसकी तस्वीर प्रदर्शनकारी रिकॉर्ड करके पाकिस्तानी सेना की पोल खोल रहे हैं साथ ही सड़क पर मिट्टी का चट्टा लगा कर बोरी रख कर मोर्चाबंदी की गई है जैसी युद्ध में की जाती है, जब दोनों ओर से एक दूसरे पर सैनिक फायर करते हैं.

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