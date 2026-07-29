#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK में पाकिस्तान का खूनी एक्शन, अंधाधुंध फायरिंग, 48 घंटे में 24 की मौत

PoK में पाकिस्तान का खूनी एक्शन, अंधाधुंध फायरिंग, 48 घंटे में 24 की मौत

PoK में 7 जून से चल रही PAK रेंजर्स की फायरिंग में 98 लोगों की मौत हो चुकी है. रावलाकोट में सड़कों पर गड्ढे खोदकर युद्ध के मोर्चे की तरह तैयार किया गया है, जिसकी फोटो प्रदर्शनकारी रिकॉर्ड कर रहे हैं.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 29 Jul 2026 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज भी पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी के जवानों की गोलीबारी जारी है. आज गोलीबारी की शुरुआत मीरपुर से हुई जब 40-50 प्रदर्शनकारियों का समूह मोटरसाइकिल से रावलाकोट की तरफ मुजफ्फराबाद कूच के लिए जा रहा था. जैसे ही प्रदर्शनकारी मीरपुर बाजार की ओर पहुंचे, उन पर अंधाधुंध गोलीबारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना किसी वार्निंग के शुरू कर दी.

प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिल छोड़कर इधर-उधर भागे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी बंद नहीं की और शाम 5 बजे तक आई जानकारी के मुताबिक मीरपुर में गोलीबारी में 3 प्रदर्शनकारी मारे गए और 8 प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों के शवों को मीरपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर (DHQ) अस्पताल में रखा गया है और घायलों को पीओके ने पुलिस वैन में बैठा कर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर ना ही मृतकों की लाशों को परिजनों को दिया जा रहा है और ना ही घायलों को परिजनों से मिलने. DHQ अस्पताल के बाहर भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की थी ताकि परिजन तितर-बितर हों.

रावलाकोट में ही 19 की मौत

रावलाकोट में कल शाम 4 बजे पाकिस्तानी फायरिंग में मारे गए लोगों का आकड़ा 19 हो गया है और अभी भी लोग दूसरे शहरों से आए लोग चिनार चौक और ईदगाह मैदान से मुजफ्फराबाद मार्च करने वाले लोग शहीद चौक पर बैठे हुए हैं. उन्हें वहां से हटाने के लिए सुबह घरों की छतों पर तैनात रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की तो चिनार चौक पर इकट्टा लोगों पर पहाड़ी पर तैनात रेंजर्स ने दोपहर 3.30 बजे गोलीबारी की.

गोलीबारी के बाद प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं और चिनार चौक और शहीद चौक पर डटे हुए हैं. साथ ही कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल (CMH) रावलाकोट पर पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे की वजह से प्रदर्शनकारी घायल साथियों का इलाज ईदगाह मैदान के कमरों में करवा रहे हैं. गोलीकांड के बाद खोई रट्टा में लोग घरों से निकले और मुजफ्फराबाद कूच कर रहे ढाई लाख लोगों के जत्थे में शामिल जो गए और आगे बढ़ रहे हैं.

ये भी पढ़ें- PoK में बर्बरता पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा - 'पूरा J&K...'

7 जून से अबतक 98 की मौत

साथियों के गोली लगने पर प्रदर्शन करने पर शाम 5 बजे मीरपुर में पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी ने एक बार फिर दूसरी राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 और लोग मारे गए. ऐसे में महज 48 घंटे में पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी ने 24 आम निहत्थे लोगों को पीओके में मार गिराया है. साथ ही पीओके में 7 जून से चल रही पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में मरने वालों का आंकड़ा 98 हो गया है.

PAK रेंजर्स ने PoK को बनाया जंग का मैदान

पीओके को जंग का मैदान बनाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है. रावलाकोट में कई सड़कों में गड्ढे खोद कर उन्हें युद्ध के मोर्चे की तरह तैयार किया गया है जिसकी तस्वीर प्रदर्शनकारी रिकॉर्ड करके पाकिस्तानी सेना की पोल खोल रहे हैं साथ ही सड़क पर मिट्टी का चट्टा लगा कर बोरी रख कर मोर्चाबंदी की गई है जैसी युद्ध में की जाती है, जब दोनों ओर से एक दूसरे पर सैनिक फायर करते हैं.

ये भी पढ़ें- PoK में बिगड़े हालात, मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर की अंधाधुंध फायरिंग

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
PoK SHEHBAZ SHARIF PAKISTAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'
यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'
विश्व
PoK में पाकिस्तान का खूनी एक्शन, अंधाधुंध फायरिंग, 48 घंटे में 24 की मौत
PoK में पाकिस्तान का खूनी एक्शन, अंधाधुंध फायरिंग, 48 घंटे में 24 की मौत
विश्व
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
विश्व
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
इंडिया
कौन हैं प्रो कामकोटी? जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा 'गोमूत्र एक्सपर्ट'
कौन हैं प्रो कामकोटी? जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा 'गोमूत्र एक्सपर्ट'
दिल्ली NCR
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
PM मोदी ने सचिवों के साथ की हाईलेवल मीटिंग, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने सचिवों के साथ की हाईलेवल मीटिंग, जानें क्या कहा?
विश्व
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
इंडिया
PM मोदी का वीडियो फेसबुक से गायब! सरकार गंभीर, लिया ये 'एक्शन'
PM मोदी का वीडियो फेसबुक से गायब! सरकार गंभीर, लिया ये 'एक्शन'
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget