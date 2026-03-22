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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईद के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिर शुरू किए हमले, रॉकेट दागा, आम लोगों पर फायरिंग, एक की मौत

ईद के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिर शुरू किए हमले, रॉकेट दागा, आम लोगों पर फायरिंग, एक की मौत

Pakistan-Afghanistan Clash: अफगानिस्तान के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने कहा कि पाक सेना ने पाक्तिका में एक नागरिक गाड़ी पर गोलीबारी की. हालांकि, इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Mar 2026 09:39 PM (IST)
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पाकिस्तान ने रमजान का महीना और ईद उल फितर के खत्म होने के तुरंत बाद ही एक बार फिर से अफगानिस्तान पर चढ़ाई शुरू कर दी. पाकिस्तान की सेना ने आज रविवार (22 मार्च, 2026) को सुबह करीब साढ़े 9 बजे अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के नराय जिले के चंपत इलाके में हावन रॉकेट से हमला किया है. इस हमले में जहां एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं अन्य एक नागरिक की मौत हो गई है.

अफगानिस्तान ने डिप्टी प्रवक्ता ने दी हमले की जानकारी

अफगानिस्तान के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘आज रविवार (22 मार्च, 2026) को सुबह करीब 4 खोरदाद को सुबह करीब साढ़े 9 बजे कुनार प्रांत के नराय जिले के चंपत इलाके में पाकिस्तान के सैन्य शासन की तरफ से एक हावन रॉकेट से हमला किया गया है. इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि एक अन्य नागरिक की मौत हो गई.’

उन्होंने आगे कहा, ‘इसी तरह पाकिस्तानी सैन्य शासन की मिलिशिया ने पाक्तिका प्रांत के शाकाई जिले में एक सिविलियन गाड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी. हालांकि, सौभाग्य से गाड़ी में बैठे सभी लोग इस गोलीबारी के दौरान सुरक्षित रूप से बचकर गाड़ी से बाहर निकल गए और कोई भी इस घटना में न तो मारा गया, न ही किसी को कोई गंभीर चोट आई.’

जंग की आग में झुलस रही दुनिया

दुनिया के कई हिस्से इस वक्त जंग की आग में झुलस रहे हैं. मिडिल ईस्ट में जहां इजरायल और अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और हमले तेज कर रहे हैं, वहीं इस युद्ध में अब ब्रिटेन भी सक्रिय रूप से शामिल हो गया है. जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं. इन दोनों देशों की सीमाओं पर पिछले काफी समय से संघर्ष और तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है. जिसमें अब दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत भी हो चुकी है.

यह भी पढ़ेंः होर्मुज स्ट्रेट पहुंची टॉमहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 22 Mar 2026 09:39 PM (IST)
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Afghanistan EID Pakistan Pakistan Afghanistan War Kunar Province
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