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पाकिस्तान ने रमजान का महीना और ईद उल फितर के खत्म होने के तुरंत बाद ही एक बार फिर से अफगानिस्तान पर चढ़ाई शुरू कर दी. पाकिस्तान की सेना ने आज रविवार (22 मार्च, 2026) को सुबह करीब साढ़े 9 बजे अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के नराय जिले के चंपत इलाके में हावन रॉकेट से हमला किया है. इस हमले में जहां एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं अन्य एक नागरिक की मौत हो गई है.

अफगानिस्तान ने डिप्टी प्रवक्ता ने दी हमले की जानकारी

अफगानिस्तान के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘आज रविवार (22 मार्च, 2026) को सुबह करीब 4 खोरदाद को सुबह करीब साढ़े 9 बजे कुनार प्रांत के नराय जिले के चंपत इलाके में पाकिस्तान के सैन्य शासन की तरफ से एक हावन रॉकेट से हमला किया गया है. इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि एक अन्य नागरिक की मौत हो गई.’

نن يکشنبه د اختر څلورمه سهار نهه نيمې بجې د کنړ ولایت ناړۍ ولسوالۍاړوند شانپټ په ساحه کې د پاکستان فوځي رژيم له لوري د هاوان مرمۍ فاير شوې چې له امله یې يوه ميرمن ټپي او يو تن ملکي کس په شهادت رسيدلی دی.

دغه راز د یاد رژیم ملیشو په پکتیکا ولایت شکین ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر… — Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) March 22, 2026

उन्होंने आगे कहा, ‘इसी तरह पाकिस्तानी सैन्य शासन की मिलिशिया ने पाक्तिका प्रांत के शाकाई जिले में एक सिविलियन गाड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी. हालांकि, सौभाग्य से गाड़ी में बैठे सभी लोग इस गोलीबारी के दौरान सुरक्षित रूप से बचकर गाड़ी से बाहर निकल गए और कोई भी इस घटना में न तो मारा गया, न ही किसी को कोई गंभीर चोट आई.’

जंग की आग में झुलस रही दुनिया

दुनिया के कई हिस्से इस वक्त जंग की आग में झुलस रहे हैं. मिडिल ईस्ट में जहां इजरायल और अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और हमले तेज कर रहे हैं, वहीं इस युद्ध में अब ब्रिटेन भी सक्रिय रूप से शामिल हो गया है. जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं. इन दोनों देशों की सीमाओं पर पिछले काफी समय से संघर्ष और तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है. जिसमें अब दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत भी हो चुकी है.

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