अफगान हो या PAK.... पश्तूनों को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर सेना? 24 घंटे में 22 लोगों की हत्या

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या

चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या

दुनिया भर की 94% पश्तून आबादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहती है. जहां अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या में 65% से ज़्यादा लोग पश्तून हैं तो पाकिस्तान कुल आबादी में 15 फीसदी पश्तून हैं.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 22 Feb 2026 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की सेना चाहे अफगानिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत हर तरफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के नाम पर पश्तूनों को मौत के घाट उतार रही है. शनिवार की आधी रात में अफगानिस्तान पर की गई स्ट्राइक में नंगरहार प्रांत के बेसुद जिले में पाकिस्तानी सेना ने एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया था, जिसमें 11 बच्चों समेत 17 लोगों को मौत हो गई. ये सभी 17 अफगानिस्तान के आम शहरी थे और पश्तून थे.

अफगानिस्तान के अलावा अपने खुद के देश में भी पाकिस्तानी सेना ने कल खैबर पख्तूनख्वाह के ओरक्जाई जिले की तिराह घाटी में भी एक गाड़ी पर मोर्टार से फायर कर दिया, जिसमें 2 बच्चों समेत 5 पश्तूनों की मौत हो गई. घटना के बाद जब लोगों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर जाकर प्रदर्शन किया तो निहत्थे पश्तूनों पर पाकिस्तान की पंजाबी बाहुल्य सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमे तकरीबन 8 आम स्थानीय पश्तून घायल हो गए.

आतंकवाद के नाम पर पश्तूनों को टारगेट कर रही पाक सेना

पाकिस्तान की सेना बीते लगभग 1 साल से आतंकवाद विरोधी अभियान के नाम पर अपने देश में रहने वाले पश्तूनों के मकानों, गाड़ियों, निकाह कार्यक्रमों में कभी ड्रोन से तो कभी मोर्टार से हमले कर रही है और इन हमलों में 168 से ज़्यादा आम पश्तूनों की जान जा चुकी है जिसमें 39 बच्चे और 83 महिलाएं शामिल हैं. साथ ही अफगानिस्तान में भी आतंकवाद विरोधी अभियान के नाम पर पाकिस्तान सितंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक 88 आम पश्तूनों की जान ले चुका है, जिसमें 29 से ज्यादा बच्चे और 16 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं.


चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या

PAK-अफगान में 94% पश्तून आबादी

दुनिया भर की 94% पश्तून आबादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहती है. जहां अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या में 65% से ज़्यादा लोग पश्तून हैं तो पाकिस्तान कुल आबादी में 15 फीसदी पश्तून है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में रहती है. साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले ये पश्तून पश्तो बोलते हैं.

पाकिस्तान ने फ्रंटियर गांधी को भी नहीं बख्शा

1947 में बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले नेताओं और सैन्य अधिकारियों का दबदबा रहा है और पश्तूनों को पाकिस्तानी हुकूमत के हाथों अत्याचार का सामना करना पड़ा है. पश्तूनों के सबसे बड़े नेता खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ फ्रंटियर गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही बंटवारे का विरोध किया था और बाद में पश्तूनों के लिए अलग देश की मांग की थी, जिस कारण उन्हें भी कई बार पाकिस्तानी हुकूमत ने जेल भेजा और बंटवारे के बाद से ही पश्तूनों पर पाकिस्तानी सेना का जुल्म जारी रखा क्योंकि पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं को लगता था कि पश्तून पाकिस्तान की एकता के लिए खतरा हैं.


चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या

डूरंड लाइन को नहीं मानते पश्तून, इसीलिए चिढ़ा पाकिस्तान

मौजूदा समय में पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून और अफगानिस्तान के पश्तून पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं क्योंकि उनके मुताबिक, हेरात से लेकर खैबर पख्तूनख्वाह तक का इलाका सिर्फ और सिर्फ पश्तूनों का रहा है और उनके पूर्वज पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह कभी काम के लिए तो कभी सर्दी के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते रहे हैं. इसी तरह पाकिस्तान में मौजूद उसका सबसे बड़ा विरोधी आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) भी खैबर पख्तूनख्वाह में मौजूद है और उसके सभी टॉप कमांडर पश्तून हैं जिस वजह से पाकिस्तानी सेना को लगता है कि खैबर पख्तूनख्वाह में रहने वाले पश्तून टीटीपी की मदद करते हैं और इसी कारण आए दिन पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वाह की आम पश्तून आबादी को ड्रोन हमलों और मोर्टार से निशाना बनाता रहता है.

पेन-पेंसिल की जगह पश्तूनों के हाथ में पकड़ाई बंदूकें

ऐतिहासिक नजरिए से अगर देखें तो पाकिस्तान ने अपने देश में रहने वाली पश्तून आबादी की पढ़ाई लिखाई और उन्हें आगे ले जाने के बजाए पहले 80 के दशक में उनका इस्तेमाल अफगान जिहाद के लिए किया, जहां पश्तूनों के हाथ में पेन-पेंसिल देने के बजाए सेना ने उनके हाथ में हथियार दिए और मुजाहिद्दीन बनाकर अफगानिस्तान में रूस से लड़ने के लिए भेजा. फिर अफगान जिहाद खत्म होने पर जब ये पश्तून वापस आने लगे तो इन्हें कश्मीर में जिहाद करने के पाकिस्तान ने भेजना शुरू किया, फिर 2001 में जब अमेरिकी सेना फिर से अफगानिस्तान पहुंची और तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया तो पाकिस्तान ने एक तरफ अपनी पश्तून आबादी को अमेरिका और नाटो के खिलाफ तालिबान के साथ लड़ने के लिए हथियार पकड़ाए और अमेरिका से आतंकवाद खत्म करने के लिए वजीरिस्तान और खैबर में अपनी ही पश्तून आबादी पर ड्रोन हमले भी करवाए.


चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या

पश्तूनों को 30 साल से कुचलने में जुटी सेना 

पाकिस्तान आर्मी ना सिर्फ बीते 30 साल से अपने देश में रहने वाली पश्तून आबादी पर दमन कर रही है और उन्हें हमेशा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करती है बल्कि अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों को भी पाकिस्तान अपना दुश्मन मानती है. उसे लगता है कि अफगानिस्तान के पश्तून पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं. चूंकि अफगानिस्तान के पश्तून ना सिर्फ पूरे खैबर पख्तूनख्वाह को अपना हिस्सा मानते हैं बल्कि बलूचिस्तान के क्वेटा को भी कंधार प्रांत का हिस्सा मानते हैं. इसी कारण पाकिस्तान हमेशा से ही अफगानिस्तान को अपने दुश्मन देश के तौर पर देखता रहा है और जब अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सत्ता थी तब पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए तालिबान को पैसा और आतंकी सप्लाई करता था जो सरकारी ठिकानों और आम पश्तूनों की आतंकी हमले में जान लेते थे.

पश्तूनों को दुश्मन मानता है पाकिस्तान

अब जब अफगानिस्तान मे 15 अगस्त 2021 से तालिबान की सत्ता है जिसे उस समय पाकिस्तान ने अपना भाई बताया था और दावा किया था की तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता उसकी ही खुफिया एजेंसी ISI ने दिलवाई है, अब पाकिस्तान सीधा अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है और पश्तूनों की जान ले रहा है. कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए चाहें पश्तून अफगानिस्तान के हों या फिर पाकिस्तान के उनकी जान की कोई कीमत नहीं है जब वो चाहता है तब पश्तूनों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करता है और फिर अपने मन माफिक कभी अफगानिस्तान में पश्तूनों के घरो, मदरसों, दुकानों पर हवाई हमले करता है तो कभी अपने देश में रहने वाले पश्तूनों पर ड्रोन से हमले. 

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Asim Munir SHEHBAZ SHARIF PAKISTAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या
अफगान हो या PAK.... पश्तूनों को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर सेना? 24 घंटे में 22 लोगों की हत्या
विश्व
'...तो फिर ये नुकसान है' जब सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले की मिली खबर तो क्या था ट्रंप का पहला रिएक्शन?
'...तो फिर ये नुकसान है' जब SC के टैरिफ पर फैसले की मिली खबर तो क्या था ट्रंप का रिएक्शन?
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
साउथ सिनेमा
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
शिक्षा
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget