म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला

जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक सुरक्षा अधिकारी उन्हें कॉन्फ्रेंस में प्रवेश से पहले अपना पहचान पत्र ठीक से दिखाने के लिए कहता नजर आ रहा है.

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी टीम के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे. जैसे ही वे एंट्री गेट के पास पहुंचे, वहां तैनात सुरक्षा अधिकारी ने उनके नाम बैज की ओर इशारा करते हुए कहा, 'क्या आप इसे सामने की ओर कर सकते हैं?' अधिकारी ने उनके गले में लटक रहे आईडी कार्ड को ठीक से सामने रखने के लिए कहा. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और बाद में सोशल मीडिया पर शेयर की गई.

सिंधी संगठन का विरोध

इस बीच जर्मनी में मौजूद सिंधी राजनीतिक संगठन जेय सिंध मुत्ताहिदा महाज (JSMM) ने आसिम मुनीर की इस सम्मेलन में भागीदारी पर कड़ा विरोध जताया है. संगठन के सदस्यों ने सम्मेलन स्थल के बाहर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे उठाए. JSMM के चेयरमैन शफी बुरफत ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations), यूरोपीय संघ (European Union), जर्मन सरकार (German Government) और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को एक बयान भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक मंच पर आसिम मुनीर की मौजूदगी चिंताजनक है.

Field Marshal Army Chief Asim Munir arrives for Munich Security Conference in Germany pic.twitter.com/v4PQpW4z77 — HTN World (@htnworld) February 14, 2026

क्या है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस?

म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दुनिया का एक बड़ा मंच माना जाता है, जहां हर साल कई देशों के नेता, राजनयिक और सुरक्षा विशेषज्ञ वैश्विक शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करते हैं.इस साल के सम्मेलन में आसिम मुनीर की मौजूदगी और सुरक्षा जांच का यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया है.