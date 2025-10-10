अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार (09 अक्टूबर, 2025) को पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है, जिसमें अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब की तरफ से बयान जारी करते अफगान रक्षा मंत्रालय ने जानकरी दी कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की वायु सीमा का उल्लंघन किया है.

पाकिस्तान की सेनाओं ने डूरंड लाइन के पास पक्तिका प्रांत के मरघा इलाके में एक नागरिक बाजार पर हमला किया और राजधानी काबुल के वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया. भारतीय समयानुसार रात 11 बजे पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर दो लो-इटेंसिटी के हवाई हमले किए थे.

नूर वली महसूद के जिंदा होने का शक

जानकारी के मुताबिक, काबुल के अब्दुल्लाह हक स्क्वायर पर इंपीरियल होटल के बाहर एक लैंड क्रूजर कार को निशाना बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान को शक था कि तहरीक-ए-तालिबान का प्रमुख नूर वली महसूद हो सकता है, क्योंकि नूर वली महसूद भी जैमर लगी हुई काले रंग की लैंड क्रूजर कार का इस्तेमाल करता है, जिसकी तस्वीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सूत्रों ने पाकिस्तानी मीडिया के साथ साझा की थी.

साथ ही काबुल के अलावा पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को पक्तिका प्रांत के बरमाल जिले के मरघा इलाके में स्थित बाजार में भी एयरस्ट्राइक की, जिसमें 35 से अधिक झुग्गियां मलबे में तब्दील हो गईं और पूरे इलाके में हर तरफ सिर्फ उजड़ी बस्ती और मलबा ही मलबा दिखाई दिया.

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

हालांकि पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक पर जहां तहरीक-ए-तालिबान ने नूर वली महसूद की ऑडियो जारी करके दावा किया कि नूर वली महसूद जिंदा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि इस हमले का नतीजा अब पाकिस्तानी सेना को भुगतना होगा.

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों से निपटने के लिए हर कदम उठाएगी. हालांकि अफगानिस्तान पर की गई एयरस्ट्राइक पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया.

ये भी पढ़ें:- दाऊद के करीबी सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क पर ED की छापेमारी, 42 लाख नकद और लग्जरी कारें जब्त