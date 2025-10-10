हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा अंजाम...', काबुल में एयरस्ट्राइक के बाद तालिबान के रक्षा मंत्री ने PAK को दिया अल्टीमेटम

'पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा अंजाम...', काबुल में एयरस्ट्राइक के बाद तालिबान के रक्षा मंत्री ने PAK को दिया अल्टीमेटम

पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि गुरुवार को उसने पाकिस्तान पर हमला करने वाले 30 आतंकवादियों को मार दिया है. अब पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 10 Oct 2025 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार (09 अक्टूबर, 2025) को पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है, जिसमें अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब की तरफ से बयान जारी करते अफगान रक्षा मंत्रालय ने जानकरी दी कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की वायु सीमा का उल्लंघन किया है. 

पाकिस्तान की सेनाओं ने डूरंड लाइन के पास पक्तिका प्रांत के मरघा इलाके में एक नागरिक बाजार पर हमला किया और राजधानी काबुल के वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया. भारतीय समयानुसार रात 11 बजे पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर दो लो-इटेंसिटी के हवाई हमले किए थे. 

नूर वली महसूद के जिंदा होने का शक

जानकारी के मुताबिक, काबुल के अब्दुल्लाह हक स्क्वायर पर इंपीरियल होटल के बाहर एक लैंड क्रूजर कार को निशाना बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान को शक था कि तहरीक-ए-तालिबान का प्रमुख नूर वली महसूद हो सकता है, क्योंकि नूर वली महसूद भी जैमर लगी हुई काले रंग की लैंड क्रूजर कार का इस्तेमाल करता है, जिसकी तस्वीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सूत्रों ने पाकिस्तानी मीडिया के साथ साझा की थी.

साथ ही काबुल के अलावा पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को पक्तिका प्रांत के बरमाल जिले के मरघा इलाके में स्थित बाजार में भी एयरस्ट्राइक की, जिसमें 35 से अधिक झुग्गियां मलबे में तब्दील हो गईं और पूरे इलाके में हर तरफ सिर्फ उजड़ी बस्ती और मलबा ही मलबा दिखाई दिया. 

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

हालांकि पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक पर जहां तहरीक-ए-तालिबान ने नूर वली महसूद की ऑडियो जारी करके दावा किया कि नूर वली महसूद जिंदा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि इस हमले का नतीजा अब पाकिस्तानी सेना को भुगतना होगा.

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों से निपटने के लिए हर कदम उठाएगी. हालांकि अफगानिस्तान पर की गई एयरस्ट्राइक पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया.

ये भी पढ़ें:- दाऊद के करीबी सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क पर ED की छापेमारी, 42 लाख नकद और लग्जरी कारें जब्त

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 10 Oct 2025 10:47 PM (IST)
Tags :
Mullah Yakub Pakistan Afghanistan  Pakistan Airstrike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Kaun Banega Mukhyamantri: 'बंटेंगे तो कटेंगे'..बिहार में वोट मिलेंगे? | Bihar Election | Chapara
Marks Scandal: जोधपुर की MBM University में नंबरों की 'लूट', 100 में से मिले 138 अंक!
Bihar Politics: JDU में बड़ी टूट, पूर्व सांसद Santosh Kushwaha समेत कई नेता RJD में शामिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
टेलीविजन
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस, पति से मिला महंगा तोहफा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
हेल्थ
Sterilization Surgery: नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget