पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जमकर बमबारी की, जिसमें 10 अफगान नागरिकों की मौत हुई है. मरने वालों में 9 बच्चे शामिल हैं और इन सभी बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम बताई जा रही है. चूंकि पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों को निशाना बनाया है तो दुनिया भर में फजीहत से बचने के लिए आसिम मुनीर की सेना अब हवाई हमले से भी अपना पल्ला झाड़ रही है.

'पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में नहीं किया हमला'

अफगानिस्तान के तीन शहरों पर हमला करने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया सामने झूठा बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान पर उनकी सेना ने कोई हवाई हमला नहीं किया है. शरीफ चौधरी ने कहा, ‘‘जब भी पाकिस्तान किसी पर हमला करता है तो वह इसकी घोषणा करता है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे विचार में कोई अच्छा या बुरा तालिबान नहीं है.

कई बार पकड़ा जा चुका है पाकिस्तानी सेना का झूठ

वैसे ये पहला मौका नहीं है जब विश्व की सबसे गैर जिम्मेदार सेनाओ में से गिनी जाने वाली पाकिस्तानी सेना ने इस तरह का झूठा बयान दिया हो. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ चार दिन तक चले संघर्ष के दौरान भी 8 मई को पाकिस्तानी सेना ने पंजाब में हमलावर ड्रोन भेजे थे जिसमें एक ड्रोन इंटरसेप्ट होकर एक घर में गिरा था और एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी.

इसके बाद पाकिस्तानी सेना के इसी प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने झूठा बयान जारी करके कहा था कि भारत के पंजाब में ड्रोन से हमला पाकिस्तान ने नहीं किया है और खुद भारत ये हमला कर रहा है. आज भी इसी पैटर्न के तहत पाकिस्तानी सेना के इसी प्रवक्ता ने अफगानिस्तान के मामले पर आम लोगों की मौत के बाद झूठा बयान पेश कर दिया है.

पाकिस्तानी हमले में 10 लोगों की मौत

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना का ये बीते दो महीने में तीसरा हवाई हमला है और अब तक 71 अफगान नागरिकों की जान पाकिस्तानी सेना अपने हवाई हमले में ले चुकी है. अब तक किसी भी हमले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के किसी भी बड़े कमांडर को पाकिस्तानी सेना नहीं मार पायी है. पिछली बार पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए हमले में क्रिकेट खिलाड़ियों की जान चली गई थी. इस बार 9 बच्चों और 1 बुजुर्ग महिला की मौत हुई.