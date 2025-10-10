Pakistan Air Strikes Afghanistan: भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
इस हमले से दो दिन पहले ही मॉस्को में मुतक्की की मौजदूगी में तालिबान, रूस, चीन, पाकिस्तान और भारत ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को अमेरिका को देने से साफ मना कर दिया था.
पाकिस्तान ने तहरीक ए तालिबान (पाकिस्तान) के टॉप कमांडर्स के खात्मे के लिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित तीन शहरों पर एयर स्ट्राइक की है. पाकिस्तान ने ऐसे समय पर काबुल पर हमला किया, जब तालिबान (अफगानिस्तान के) विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की भारत दौरे पर हैं.
यह हमला उस समय हुआ, जब कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अब बहुत हो चुका और ऐलान किया था कि इस्लामाबाद अब देश के अंदर चल रहे कथित आतंकी ठिकानों को और बर्दाश्त नहीं करेगा.
तालिबान के प्रवक्ता ने क्या बताया
पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया कि काबुल शहर में विस्फोट की आवाज सुनी गई, लेकिन किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है. अफगान-तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि काबुल में विस्फोट की आवाज सुनी गई, लेकिन किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है. घटना की जांच चल रही है और अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.
अफगानिस्तान में 2 धमाकों की आवाज
डॉन के मुताबिक, धमाके में एक अलैंड क्रूजर के निशाना बनने की खबर है. रॉयटर्स ने बताया कि बीती रात 2 धमाकों की आवाज सुनी गई. वहीं, पाकिस्तान के इस अटैक के बाद अफगानिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि उसको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. तालिबान के अधिकारियों ने गुरुवार देर रात बताया कि ये धमाका गुरुवार रात 10 बजे से पहले अब्दुल हक चौक इलाके में हुआ, जो कई मंत्रालयों और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के पास स्थित है.
काबुल के निवासियों ने शहर के शहर-ए-नव मोहल्ले में एक और धमाका सुनने की बात कही, लेकिन दूसरे हादसे की पुष्टि नहीं हुई है. बता दें कि इस हमले से दो दिन पहले ही मॉस्को में अमीर खान मुतक्की की मौजदूगी में तालिबान, रूस, चीन, पाकिस्तान और भारत ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को अमेरिका को देने से साफ मना कर दिया था.
