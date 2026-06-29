हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाक एयरफोर्स की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, अबतक 36 की मौत, 163 घायल; काबूल ने तलब किया पाक राजदूत

पाक एयरफोर्स की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, अबतक 36 की मौत, 163 घायल; काबूल ने तलब किया पाक राजदूत

रात साढ़े 12 बजे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के गियान इलाके, पक्तिया प्रांत के चमकानी और कुनार प्रांत के मरवारा इलाके में रिहायशी घरों- मस्जिद को पाकिस्तानी वायुसेना ने निशाना बनाया था.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 29 Jun 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

बीती रात अफगानिस्तान में पाकिस्तानी वायुसेना के तीन प्रांतों में हमले में मरने वालों की संख्या 36 हो गई है. इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं. अफगान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान वायुसेना की अफगानिस्तान के नागरिक ठिकानों पर कायराना हमले में 163 लोग घायल हैं. 

भारतीय समयानुसार रात साढ़े 12 बजे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के गियान इलाके, पक्तिया प्रांत के चमकानी और कुनार प्रांत के मरवारा इलाके में रिहायशी घरों और मस्जिद को पाकिस्तानी वायुसेना ने निशाना बनाया था. इस समय लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले को लेकर क्या बताया? 

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमले के बाद जब लोग पीड़ितों की मदद करने पहुचें तो 12 बज कर 55 मिनट पर एक बार फिर पाकिस्तानी वायुसेना ने बचाव के काम में जुटे निहत्थे मासूम लोगों पर स्ट्राइक कर दी. इसकी वजह से मृतकों और घायलों की इतनी बड़ी संख्या सामने आई है. अफगानिस्तान के नागरिकों के मकानों पर हमले को पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी कार्रवाई बता रहा है. दावा कर रहा है कि ये स्ट्राइक आतंकी संगठन जमात उल अहरार के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए की गई थी. पाकिस्तान का दावा है कि उसकी हमले में 25 आतंकी मारे गए हैं.

अफगानिस्तान से आई तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं. जहां मृतकों और घायलों में बड़ी संख्या में नन्हें नन्हें बच्चे शामिल हैं. इसी तरह आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने बयान जारी करके दावा किया कि अफगानिस्तान में उसका कोई बेस नहीं है. उसके सभी आतंकी खैबरपख्तुबख्वाह प्रांत की वादियों में रहते हैं. 

जानें आतंकी संगठन जमात उल अहरार असल के बारे में? 

आतंकी संगठन जमात उल अहरार असल में आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान का ही एक साझेदार आतंकी गुट है. इसकी जिम्मेदारी ज़ुबैर सफी संभाल रहा है, जो जमात उल अहरार के संस्थापक उमर खालिद खोरासानी का बेटा है.

यह भी पढ़ें:- शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी की पार्टी का एक और नेता गिरफ्तार, जबरन वसूली वसूली समेत गंभीर आरोप

जमात उल अहरार का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत की मोहम्मंद एजेंसी में स्थित है. पिछले 2 सालों में जमात उल अहरार ने जिन आतंकियों की भर्ती की है. उसमें से 87 प्रतिशत से ज्यादा आतंकियों को पाकिस्तान की सेना और ISI की तरफ से प्रायोजित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अल बद्र ने ट्रेन किया था. 

पाकिस्तान दूतावास के कार्यवाहक राजदूत को किया तलब

मासूम अफगान नागरिकों पर पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले के जवाब में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताते हुए काबुल स्थित पाकिस्तान दूतावास के कार्यवाहक राजदूत (चार्ज द’अफ़ेयर्स) को तलब किया है. मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवीय सिद्धांतों और राष्ट्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है.

अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान बिना किसी विश्वसनीय सबूत के अपने शहरों में होने वाले आतंकी हमलों और सुरक्षा घटनाओं का आरोप सालों से अफगानिस्तान पर लगाता रहा है. अपनी सुरक्षा और राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए निराधार आरोपों तथा सैन्य आक्रामकता का सहारा लेता आया है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्रलय मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई न केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास, पड़ोसी संबंधों और पूरे क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती है.

'होर्मुज पर ईरानी सेना का कंट्रोल, दखल बर्दाश्त नहीं', अराघची की ट्रंप को खरी-खरी

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Kabul Afghanistan NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाक एयरफोर्स की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, अबतक 36 की मौत, 163 घायल; काबूल ने तलब किया पाक राजदूत
पाक एयरफोर्स की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, अबतक 36 की मौत, 163 घायल; काबूल ने तलब किया पाक राजदूत
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
विश्व
Joe Biden News: 'भाषण के बाद रास्ता तलाशते नजर आए जो बाइडेन', वायरल Video की वजह से फिर से चर्चा में पूर्व राष्ट्रपति
'भाषण के बाद रास्ता तलाशते नजर आए जो बाइडेन', वायरल Video की वजह से फिर से चर्चा में पूर्व राष्ट्रपति
विश्व
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
Advertisement

वीडियोज

YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Ketan Murder Mystery: कैसे मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने रची केतन की हत्या की खौफनाक साजिश?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
इंडिया
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
दिल्ली NCR
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
इंडिया
Explained: मानसून का इंतजार खत्म! 4 दिन बाद दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन होगी बारिश, लेकिन अच्छी के साथ बुरी खबर क्या?
Monsoon 2026: 4 जुलाई को दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन से शुरू बारिश, लेकिन बुरी खबर भी मिली?
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget