अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, देश के आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक और दो अन्य पाकिस्तानी जनरल अफगानिस्तान का दौरा करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान सरकार ने उनके वीजा अनुरोध को रिजेक्ट कर दिया है.

ख्वाजा आसिफ-ISI चीफ का वीजा रिक्वेस्ट रिजेक्ट

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की ने कहा कि तालिबान ने सीमा पर पाकिस्तानी आक्रामकता का जवाब दिया और उद्देश्य हासिल कर लिये. TOLO News की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तनी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आईएसआई महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद आसिम मलिक और दो सीनियर पाकिस्तानी जनरल का डेलिगेशन अफगानिस्तान जाने के लिए तीन अलग-अलग वीजा रिक्वेस्ट, जिसे तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया.

क्यों नहीं वीजा दे रहा अफगानिस्तान?

अफगानिस्तान ने पक्तिका प्रांत में नागरिक क्षेत्रों पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक और एयरस्पेस का उल्लंघन का हवाला देते हुए इस यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया. तालिबान के अधिकारी ने कहा कि जब हमारे नागरिकों पर हमला हो रहा हो, तब कोई भी डेलिगेशन अफगानिस्तान आने की उम्मीद नहीं कर सकता.

तालिबान सख्त संदेश देना चाह रहा है कि वह पाकिस्तान से सिर्फ अपनी शर्तों पर बात करेगा. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की ने कहा, ‘‘अभियान के दौरान, हमारे मित्र देशों सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अनुरोध किया कि युद्ध बंद कर दिया जाना चाहिए और हम सहमत हो गए."

चीन ने कहा- संयम बरतें दोनों देश

इस क्षेत्र में स्थिति बिगड़ने के बाद चीन ने दोनों देशों से अपने कर्मचारियों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. चीन ने दोनों पक्षों के बीच संयम और शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा, "दोनों देश चीन के मित्र और एक-दूसरे के पड़ोसी हैं. शांति और संयम बरतें, आपसी मुद्दों को संवाद और परामर्श के जरिए सुलझाएं, संघर्ष को बढ़ने से रोकें और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखें."

पाकिस्तान सेना ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर रातभर चली झड़पों में उसके कम से कम 23 सैनिक की मौत हुई जबकि तालिबान से जुड़े 200 से अधिक आतंकवादी मारे गए. दूसरी ओर तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और करीब 30 घायल हुए.

