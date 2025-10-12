पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शनिवार रात सीमा पर भीषण झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 200 से अधिक अफगान तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि 23 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए. वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के अलावा 25 पाकिस्तानी सेना की चौकियां भी कब्जे में ली हैं.

सऊदी अरब और कतर के दखल के बाद ऑपरेशन रुका

अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शनिवार रात 12 बजे रोक दी गई, जब सऊदी अरब और कतर ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा, 'अफगानिस्तान की सभी सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और अवैध गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगी है.'

25 पाकिस्तानी पोस्ट कब्जे में लेने का दावा

मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगान बलों ने पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियां कब्जे में ली हैं. इस सप्ताह की शुरुआत में अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल और देश के पूर्वी हिस्से के एक बाजार में बमबारी करने का आरोप लगाया था, हालांकि पाकिस्तान ने इन घटनाओं को स्वीकार नहीं किया है.

'हम शांति चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो विकल्प हैं'

भारत दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने कहा कि अफगानिस्तान क्षेत्र में शांति चाहता है. उन्होंने कहा, 'हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं. हमने अफगानिस्तान में अमन लाया है और पूरे क्षेत्र में शांति की कोशिश कर रहे हैं. हम स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन अगर शांति प्रयास सफल नहीं होते, तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं.'

पाकिस्तान ने 19 अफगान चौकियां कब्जे में लेने का दावा किया

पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 19 अफगान सैन्य चौकियों और 'आतंकी ठिकानों' पर कब्जा किया है. पाकिस्तान ने इन हमलों को 'अफगान बलों की बिना उकसावे की गई कार्रवाई' बताया है.

TTP पर अफगानिस्तान का जवाब

मुतक्की ने पाकिस्तान से कहा कि वह अपने देश में बढ़ती उग्रवाद की समस्या पर नियंत्रण करे. उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के कोई ठिकाने नहीं हैं.

भारत से रिश्तों को लेकर भी दिया बयान

जब मुतक्की से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने इसलिए हमला तेज किया क्योंकि अफगानिस्तान भारत के करीब जा रहा है, तो उन्होंने कहा, 'यह सवाल पाकिस्तान से पूछिए. हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है. हमारा दिल बड़ा है.'