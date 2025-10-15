हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घुटनों पर आई मुनीर आर्मी! PAK ने तालिबान के सामने लगाई गुहार, अफगानिस्तान ने किया सीजफायर का ऐलान

Pakistan Afghanistan Ceasefire: अफगानिस्तान के तालिबान शासन का कहना है कि पाकिस्तान की मांग और जोर देने पर अफगानिस्तान ने दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए अस्थायी सीजफायर लागू करने का ऐलान किया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 07:25 PM (IST)
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी झड़प अब रुक गई है. अफगानिस्तान के तालिबान शासन का कहना है कि पाकिस्तान की मांग और जोर देने पर अफगानिस्तान ने दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए अस्थायी सीजफायर लागू करने का ऐलान किया.

जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
अफगानिस्तान शासन के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के निवेदन पर अफगानिस्तान ने सीजफायर का ऐलान किया. बताया जा रहा है कि सीजफायर भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 6 बजे से लागू होगा. सभी अफगान सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि सीजफायर लागू होने के दौरान कोई भी हमला या सीमा उल्लंघन न किया जाए.

उधर, पाकिस्तान सरकार ने भी पुष्टि की है कि यह अस्थायी युद्धविराम सीमा पर शांति बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से किया गया है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 15 Oct 2025 07:14 PM (IST)
