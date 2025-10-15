अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी झड़प अब रुक गई है. अफगानिस्तान के तालिबान शासन का कहना है कि पाकिस्तान की मांग और जोर देने पर अफगानिस्तान ने दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए अस्थायी सीजफायर लागू करने का ऐलान किया.

जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

अफगानिस्तान शासन के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के निवेदन पर अफगानिस्तान ने सीजफायर का ऐलान किया. बताया जा रहा है कि सीजफायर भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 6 बजे से लागू होगा. सभी अफगान सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि सीजफायर लागू होने के दौरान कोई भी हमला या सीमा उल्लंघन न किया जाए.

उधर, पाकिस्तान सरकार ने भी पुष्टि की है कि यह अस्थायी युद्धविराम सीमा पर शांति बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से किया गया है.