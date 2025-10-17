पाकिस्तान और तालिबान के बीच चार दिनों तक चले खून खराबे और सीमापार हमलों के बाद आखिरकार युद्ध विराम हो गया है. बुधवार (15 अक्टूबर 2025) शाम 6 बजे से लागू हुए इस युद्ध विराम ने अस्थायी राहत तो दी है, लेकिन इसके पीछे छिपे जख्म गहरे हैं. अफगानिस्तान में जहां तालिबान ने इसे ऐतिहासिक जीत के रूप में मनाया, वहीं पाकिस्तान में गुस्सा और सदमा दोनों दिखाई दे रहे हैं.

सीमापार हुए इस संघर्ष में तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को कड़ा जवाब दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दावा किया गया है कि अफगान बलों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनके शवों के साथ बर्बरता की. कई जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी और पैंट की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे तालिबान अपनी जीत के प्रतीक के रूप में दिखा रहा है. इसके अलावा कंधार के पास तालिबान ने कथित तौर पर पाकिस्तान की T55 टैंक पर कब्जा कर लिया. हालांकि, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है. वायरल वीडियो में तालिबान लड़ाके उस टैंक पर सवार होकर विक्ट्री परेड करते दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने हथियार और गोला-बारूद छोड़कर पीछे हट गई.

Dear Kabul: India is our sworn enemy, but even they have never insulted our martyrs. If there is an honour bone in your body, correct this now; otherwise be ready to pay a heavy price. — Zaigham Khan (@zaighamkhan) October 15, 2025

पाकिस्तान में गुस्सा भारत की तुलना

इन बर्बर घटनाओं के बाद पाकिस्तान में जनता का गुस्सा उबाल पर है. कई पाकिस्तानी नागरिक और विश्लेषक अपनी ही सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे हैं. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कई पाकिस्तानी अब भारत की तारीफ करने लगे हैं. पाकिस्तानी विश्लेषक जैगम खान ने एक्स पर लिखा कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन उसने कभी हमारे शहीदों का अपमान नहीं किया. अगर अफगानिस्तान में जरा भी सम्मान बचा है तो अपने काम सुधारो. इस टिप्पणी ने 1999 के कारगिल युद्ध की याद ताजा कर दी, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन सैनिकों का भी अंतिम संस्कार किया था, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपना मानने से इनकार कर दिया था.

जनता का पलटवार

जैगम खान की पोस्ट पर कई यूजर्स ने पाकिस्तान की सेना पर ही निशाना साधा. एक यूजर ने लिखा ''अपने शहीदों का अपमान करने में पाकिस्तान जैसा कोई नहीं है. कारगिल में अपने सैनिकों को लावारिस छोड़ दिया था और भारत ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया.” इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि तालिबान के हमले ने पाकिस्तान के भीतर गहरी बेचैनी पैदा कर दी है. लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि जो देश खुद आतंकियों को पनाह देता है, वही अब उनके हाथों अपमानित क्यों हो रहा है.

