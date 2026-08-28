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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'चुनाव जीत गई CJP तो...' दीपके की पार्टी को लेकर क्या बोले चिदंबरम

'चुनाव जीत गई CJP तो...' दीपके की पार्टी को लेकर क्या बोले चिदंबरम

अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पी. चिदंबरम ने कहा कि अगर CJP एक या दो राज्यों में सत्ता भी हासिल कर लेती है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 07:05 AM (IST)
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पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि अगर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) एक या दो राज्यों में सत्ता हासिल कर लेती है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी. चिदंबरम ने बुधवार (26 अगस्त, 2026) को चेन्नई में अपने घर पर 'द हिंदू 360' से इंटरव्यू में ये बातें कहीं. 

अभिजीत दीपके की सीजेपी को लेकर चिदंबरम ने कहा कि मुझे नहीं पता और मैं यह नहीं कह सकता कि क्या यह पूरे देश में तीसरी ताकत के तौर पर उभर पाएगी या नहीं. सीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी ताकत बनने को लेकर चिदंबरम ने ये बातें कहीं. 

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकारी स्कूलों की हालत पर केंद्रित इस नई पार्टी के 'स्कूल ठीक करो' अभियान का जिक्र किया और सत्ता में बैठे लोगों पर संगठन के इस अभियान के असर को माना है. उन्होंने कहा कि सीजेपी के इस अभियान ने सत्ता में बैठे लोगों को जगा दिया है. सीजेपी के अभियान के बाद सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए फंड देने की घोषणाएं की जाने लगीं. 

'पेपर लीक होना तय था'

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से इस साल आयोजित नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) पेपर लीक को लेकर चिदंबरम ने कहा कि ऐसा होना तय था. उन्होंने NTA में स्थायी कर्मचारियों की कम संख्या और देश भर में हजारों सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित करने की जरूरत का जिक्र किया.

जब उनसे पूछा गया कि क्या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) बीजेपी के करीब आएगी, तो इस पर चिदंबरम ने जवाब दिया कि इसकी कोई संभावना नहीं है. अगर वे ऐसा करते हैं, तो वे खुद अपना नुकसान करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि परिसीमन (डिलिमिटेशन) के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा में एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें केंद्र से लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 पर ही बनाए रखने और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखने की अपील की गई थी. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 28 Aug 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
P. Chidambaram CJP Abhijeet Dipke
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