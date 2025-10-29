हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज

इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज

Jammu Kashmir India: इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है. हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी झूठ फैलाने की कोशिश की थी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है. उसने भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को लेकर जहर उगला है. OIC के महासचिवालय की ओर से कहा गया है कि कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है. इससे ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर खुलेआम झूठ फैलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनकी भयंकर बेइज्जती हो गई थी, लेकिन अब OIC के बयान के बाद शहबाज जरूर खुश हुए होंगे.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक OIC ने अपने एक बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है. उसने कहा, ''27 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे के 78 साल पूरे हो गए. इस मौके पर इस्लामिक सहयोग संगठन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की बात को एकजुटता के साथ दोहराता है. भारत से यह आग्रह भी करता है कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करे.''

संयुक्त राष्ट्र का राग अलाप रहा OIC

इस्लामिक देशों के संगठन ने अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा, ''महासचिवालय इस बात पर भी जोर देता है कि जम्मू और कश्मीर से जुड़े विवाद को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक सुलझाना चाहिए.''

पाकिस्तान में हो रही हिंसा पर चुप रहता है OIC

OIC का अभी तक कई बार दोहरा रवैया सामने आ चुका है. वह भारत के खिलाफ तो बोल देता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रही हिंसा पर चुप बैठ जाता है. उसने काबुल में पाकिस्तानी हमले और बलूच लोगों के गायब होने जैसे मुद्दों पर कोई बयान नहीं दिया. पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होती रहती है, इस पर भी वह मौन रहा है.

झूठे शहबाज की सोशल मीडिया पर हुई बेइज्जती

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 27 अक्टूबर का हवाला देते हुए कश्मीर पर भारत के कब्जे की बात कही थी, लेकिन उनके इस झूठ का एक्स ने पर्दाफाश कर दिया. उसने फैक्ट चेक करके बता दिया कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह खुद भारत में शामिल होने के लिए राजी हुए थे. उनके समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही भारत ने अपनी सेनाओं को तैनात किया था.

Published at : 29 Oct 2025 07:34 AM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Breaking News Abp News INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
Advertisement

वीडियोज

आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Sandeep Chaudhary: बिहार का रण... चलेगा 'तेजस्वी प्रण'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
बॉलीवुड
अबू धाबी के रेगिस्तान में रेत पर लेटकर नताशा स्टेंकोविक ने दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'दिवा'
अबू धाबी के रेगिस्तान में नताशा स्टेनकोविक दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें हुईं वायरल
शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को दे रही 28.5 लाख की स्कॉलरशिप, यहां जान लें पूरी डिटेल
ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को दे रही 28.5 लाख की स्कॉलरशिप, यहां जान लें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
जिंदगी भर पंचर नहीं होगा! टायर के साथ ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा- वीडियो देख लोगों ने दी सलामी
जिंदगी भर पंचर नहीं होगा! टायर के साथ ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा- वीडियो देख लोगों ने दी सलामी
नौकरी
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget