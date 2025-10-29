इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है. उसने भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को लेकर जहर उगला है. OIC के महासचिवालय की ओर से कहा गया है कि कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है. इससे ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर खुलेआम झूठ फैलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनकी भयंकर बेइज्जती हो गई थी, लेकिन अब OIC के बयान के बाद शहबाज जरूर खुश हुए होंगे.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक OIC ने अपने एक बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है. उसने कहा, ''27 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे के 78 साल पूरे हो गए. इस मौके पर इस्लामिक सहयोग संगठन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की बात को एकजुटता के साथ दोहराता है. भारत से यह आग्रह भी करता है कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करे.''

संयुक्त राष्ट्र का राग अलाप रहा OIC

इस्लामिक देशों के संगठन ने अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा, ''महासचिवालय इस बात पर भी जोर देता है कि जम्मू और कश्मीर से जुड़े विवाद को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक सुलझाना चाहिए.''

पाकिस्तान में हो रही हिंसा पर चुप रहता है OIC

OIC का अभी तक कई बार दोहरा रवैया सामने आ चुका है. वह भारत के खिलाफ तो बोल देता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रही हिंसा पर चुप बैठ जाता है. उसने काबुल में पाकिस्तानी हमले और बलूच लोगों के गायब होने जैसे मुद्दों पर कोई बयान नहीं दिया. पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होती रहती है, इस पर भी वह मौन रहा है.

झूठे शहबाज की सोशल मीडिया पर हुई बेइज्जती

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 27 अक्टूबर का हवाला देते हुए कश्मीर पर भारत के कब्जे की बात कही थी, लेकिन उनके इस झूठ का एक्स ने पर्दाफाश कर दिया. उसने फैक्ट चेक करके बता दिया कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह खुद भारत में शामिल होने के लिए राजी हुए थे. उनके समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही भारत ने अपनी सेनाओं को तैनात किया था.