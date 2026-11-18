एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग अभी भी कंपनी वापसी करना चाहते हैं. उनके इस्तीफे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने वापसी का समर्थन किया था. हालांकि कंपनी इसके बावजूद उन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहती. इस मामले पर एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोंस की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने साफ कह दिया कंपनी हुआंग को दोबारा मौका नहीं देना चाहती है.

दरअसल जेनसन हुआंग को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी बाहर आते ही इस्तीफा देना पड़ गया था. उन्होंने इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया के जरिए कहा था, अगर बोर्ड के डायरेक्टर कंपनी के लिए, कर्मचारियों के लिए और अमेरिका के लिए मुझे दोबारा मौका देना चाहेंगे तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी. मैं उनके मैसेज और फोन कॉल का जवाब देना चाहूंगा.

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