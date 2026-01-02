साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. इस बीच फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस (Nostradamus) की भविष्यवाणियों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. उनको मानने वालों का दावा है कि 2026 मानव इतिहास के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. नास्त्रेदमस ने अपनी किताब Les Propheties में जिक्र किया है कि साल 2026 में एक महान आदमी बिजली की वजह से मारा जाएगा. ये भविष्यवाणी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 2026 में किसी बड़े और लोकप्रिय वैश्विक नेता की हत्या हो सकती है या सत्ता परिवर्तन होगा. कुछ लोग इसे राजनीतिक तख्तापलट से भी जोड़कर देख रहे हैं.

नास्त्रेदमस का असली नाम मिशेल डी नास्त्रेदमस था. वे 16वीं सदी के एक ज्योतिषी और चिकित्सक थे, जिन्होंने अपनी किताब Les Propheties (1555) में 942 रहस्यमयी बातों को जिक्र किया है. इन्हें कई तरह की घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है.

यूरोप में खून खराबे की आशंका

नास्त्रेदमस की एक और 2026 की भविष्यवाणी स्विट्जरलैंड के टिसिनो (Ticino) क्षेत्र को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि वहां खून की बाढ़ आ सकती है. यह इलाका आमतौर पर शांत माना जाता है, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार किसी राजनीतिक या सैन्य फैसले के बाद हिंसा भड़क सकती है. हाल ही में स्विट्जरलैंड के एक लग्जरी स्की रिजॉर्ट में भीषण आग लगी थी. इस वजह से कुछ लोग इस घटना को नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं.

मधुमक्खियों का झुंड और सत्ता परिवर्तन

नास्त्रेदमस ने किताब में एक रहस्यमयी संकेत दिया है, जिसमें रात में हमला करने वाले मधुमक्खियों के झुंड का जिक्र है. यहां मधुमक्खियां असल में कीड़े नहीं बल्कि तानाशाही या फासीवादी ताकतों का प्रतीक हो सकती हैं. कुछ विश्लेषकों का कहना है कि 2026 में दुनिया के कई हिस्सों में सख्त और दमनकारी शासन उभर सकता है.

7 महीने तक चलने वाला बड़ा युद्ध

नास्त्रेदमस ने 7 महीने के बड़े युद्ध का जिक्र किया है. इसे लेकर माना जा रहा है कि 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसमें भारी जनहानि होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत दो शक्तिशाली देशों के बीच हो सकती है, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगा.

समुद्र में बड़ा टकराव, एशिया पर संकट

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में सात जहाजों के बीच घातक नौसैनिक युद्ध का भी संकेत मिलता है. कई लोग इसे दक्षिण चीन सागर से जोड़कर देख रहे हैं, जहां चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों के बीच पहले से तनाव है.

नास्त्रेदमस क्यों देखते थे विनाशकारी भविष्यवाणी ?

इतिहासकारों के अनुसार, नास्त्रेदमस का जीवन व्यक्तिगत दुखों से भरा रहा है. उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को प्लेग जैसी बीमारी में खो दिया था. इसी पीड़ा और बाइबिल के गहरे अध्ययन ने उनकी भविष्यवाणियों को भयावह बना दिया.

भविष्यवाणी या महज संयोग?

हालांकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी हर बड़े वैश्विक संकट के समय उनका नाम चर्चा में आ जाता है. 2026 को लेकर की जा रही ये आशंकाएं लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: नए साल के पहले दिन कांपी धरती, भयंकर भूकंप के झटकों से कांपे लोग, कहां का है मामला?