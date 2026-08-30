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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व270 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, उत्तरी साइप्रस के पास बड़ा हादसा

270 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, उत्तरी साइप्रस के पास बड़ा हादसा

नॉर्थ साइप्रस में तट से कुछ दूर अचानक से एक नाव पलट गई. इसपर करीबन 270 लोग शामिल बताए गए हैं. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 30 Aug 2026 05:57 PM (IST)
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नॉर्थ साइप्रस के तट से निकलने के कुछ देर बाद रविवार दोपहर को एक 270 लोगों को ले जा रही पैसेंजर फेरी पलट गई. रॉयटर्स ने तुर्की साइप्रस की मीडिया के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि अभी यह जानकारी नहीं पता चल सकी है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं. लेकिन रेस्क्टू ऑपरेशन चल रहा है. 

एसोसिएट प्रेस की मानें तो कैटामरन स्टाइल वाली यह फेरी जातीय रूप से बंटे साइप्रस के अलग हुए उत्तरी हिस्से में स्थित कायरिनिया बंदरगाह से मेर्सिन प्रांत के तुर्की बंदरगाह तासुकु जा रही थी. स्थानी किब्रिस अखबार की मानें तो तट से लगभग चार मील दूर फेरी में पानी भरने लगा था. अखबार ने जानकारी दी कि घटनास्थल पर एम्बुलेंस भेजी गई थीं. 

इधर AFP ने बताया कि उत्तरी साइप्रस के तुर्की (जो बंटे हुए साइप्रस द्वीप के उत्तरी एक तिहाई हिस्से का प्रशासन संभालता है) के हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. 

 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 30 Aug 2026 05:31 PM (IST)
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