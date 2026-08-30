270 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, उत्तरी साइप्रस के पास बड़ा हादसा

नॉर्थ साइप्रस के तट से निकलने के कुछ देर बाद रविवार दोपहर को एक 270 लोगों को ले जा रही पैसेंजर फेरी पलट गई. रॉयटर्स ने तुर्की साइप्रस की मीडिया के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि अभी यह जानकारी नहीं पता चल सकी है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं. लेकिन रेस्क्टू ऑपरेशन चल रहा है.

🚨 BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus



There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.



People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu 🇹🇷



Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q August 30, 2026

एसोसिएट प्रेस की मानें तो कैटामरन स्टाइल वाली यह फेरी जातीय रूप से बंटे साइप्रस के अलग हुए उत्तरी हिस्से में स्थित कायरिनिया बंदरगाह से मेर्सिन प्रांत के तुर्की बंदरगाह तासुकु जा रही थी. स्थानी किब्रिस अखबार की मानें तो तट से लगभग चार मील दूर फेरी में पानी भरने लगा था. अखबार ने जानकारी दी कि घटनास्थल पर एम्बुलेंस भेजी गई थीं.

इधर AFP ने बताया कि उत्तरी साइप्रस के तुर्की (जो बंटे हुए साइप्रस द्वीप के उत्तरी एक तिहाई हिस्से का प्रशासन संभालता है) के हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.

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