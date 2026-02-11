Canada: घर में घुसकर हथियारों की नोक पर परिवार को लूटा, 3 पंजाबी युवकों समेत 4 गिरफ्तार

Canada News: कनाडा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने वहां बसे पंजाबी समुदाय को शर्मसार कर दिया है. नॉर्थ वैंकूवर में 5 फरवरी को एक घर में जबरदस्ती घुसकर हथियारों की नोक पर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है. इनमें से तीन आरोपी पंजाबी मूल के बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद कनाडा में पंजाबी युवाओं की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर चिंता और बहस तेज हो गई है.

पुलिस के जारी जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 साल के हरजोत सिंह समरा, 33 साल के गैरी गुरप्रीत ढिल्लों, 26 साल के सहजदीप सिंह खुंखुण और 31 साल के शेन आरोन नायकर के रूप में हुई है. चारों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें हथियारों की नोक पर लूटपाट, घर में अवैध रूप से घुसना, लोगों को बंधक बनाना, लोडेड बंदूक रखना और हथियार से हमला करना जैसे आरोप शामिल हैं.

चारों को गिरफ्तार कर, हथियार बरामद किए

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया था. सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं.

गिरोह से जुड़े होने की भी जांच जारी

फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनकी जमानत पर सुनवाई होना बाकी है. पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस घटना के पीछे किसी बड़े गिरोह या संगठित अपराध नेटवर्क का हाथ तो नहीं है.