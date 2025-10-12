अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी तट पर अगले कुछ दिनों में एक बड़ा तूफान आने वाला है. इस शक्तिशाली तूफान का नाम नॉर’ईस्टर है. इससे अगले हफ्ते की शुरुआत तक पूरे पूर्वी तट पर भारी तबाही मचाने की आशंका है. इस तूफान के कारण समुद्र में खतरनाक लहरें उठेंगी, मूसलाधार बारिश होगी और ट्रोपिकल हुरिकेन जैसी तूफानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

जैसे-जैसे यह तूफान उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा और तेज होगा, इसके प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं. इसके अलावा, भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ-साथ तटीय इलाकों में बाढ़ का भी खतरा है, जिससे स्थानीय इलाके के घरों और सड़कों में पानी भर सकता है. साथ ही इससे कई समुद्री तटों के कटाव होना भी संभव है.

मौसम विभाग ने नॉर’ईस्टर को लेकर चेतावनी जारी की है कि सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) तक तेज हवाओं के कारण हवाई यात्रा में देरी और रद्द होने की भी संभावनाएं हैं. जिससे बॉस्टन, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी जैसे प्रमुख एयर ट्रैवल हब में यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

नॉर’ईस्टर के कारण न्यू जर्सी में इमरजेंसी की घोषणा

न्यू जर्सी के कार्यवाहक गवर्नर ताहेसा वे ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को नॉर’ईस्टर को लेकर एक बड़ी घोषणा की है. कार्यवाहक गवर्नर ने घोषणा की है कि शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) की रात से राज्य में आपातकाल लागू किया जाएगा, ताकि तूफान के सबसे गंभीर प्रभावों का सामना किया जा सके.

दक्षिण-पूर्वी तटीय इलाकों में दिखने लगे तूफान के आसार

इस भयानक तूफान नॉर’ईस्टर का शुरुआती प्रभाव अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी तटीय इलाकों में शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) से ही दिखने लगा है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, मौसम में बदलाव के कारण इस तरह के शक्तिशाली नॉर’ईस्टर तूफान और भी ज्यादा तीव्र हो रहे हैं. ये तूफान साल के किसी भी समय आ सकते है और सर्दियों में आमतौर पर बर्फबारी के बजाए मूसलाधार बारिश लेकर आते हैं.

नॉर’ईस्टर का कैसा होगा प्रभाव

उत्तरी कैरोलिना के तटीय इलाकों में शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को करीब आधे फीट तक बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी. इस नॉर’ईस्टर के कारण राज्य के बाहरी किनारों में पहले से चल रहे समुद्री तटों के कटाव में और तेजी आ सकती है.

