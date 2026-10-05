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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?

मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?

साल 2026 में मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों कार्ल डिशेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है. इन्हें यह सम्मान 'ऑप्टोजेनेटिक्स' पर उनकी खोजों के लिए दिया गया है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 05 Oct 2026 03:27 PM (IST)
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साल 2026 में मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों कार्ल डिशेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है. इन्हें यह सम्मान प्रकाश-नियंत्रित आयन चैनलों और 'ऑप्टोजेनेटिक्स' पर उनकी खोजों के लिए दिया गया है.

(खबर अपडेट हो रही है)

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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