एक्सप्लोरर
मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
साल 2026 में मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों कार्ल डिशेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है. इन्हें यह सम्मान 'ऑप्टोजेनेटिक्स' पर उनकी खोजों के लिए दिया गया है.
साल 2026 में मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों कार्ल डिशेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है. इन्हें यह सम्मान प्रकाश-नियंत्रित आयन चैनलों और 'ऑप्टोजेनेटिक्स' पर उनकी खोजों के लिए दिया गया है.
(खबर अपडेट हो रही है)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इमरान खान की रिहाई को लेकर PAK की सड़कों पर जनसैलाब, हजारों समर्थक मार्च में शामिल
विश्व
Explained: फ्रांस में संकट, 500 स्कूल बंद! सड़कों पर उतरे छात्र, क्या हैं उनकी मांगें?
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
विश्व
भारत पर टैरिफ से अमेरिकी नाराज! ट्रंप पर सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement
Advertisement