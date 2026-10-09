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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनोबेल शांति पुरस्कार: ट्रंप के लिए बैटिंग करते रहे शहबाज शरीफ, जानें इजरायल क्यों भड़का

नोबेल शांति पुरस्कार: ट्रंप के लिए बैटिंग करते रहे शहबाज शरीफ, जानें इजरायल क्यों भड़का

डोनाल्ड ट्रंप के खुद को सबसे योग्य बताने और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की चापलूसी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला. हालांकि जिसे मिला है उन्हें लेकर इजरायल भड़क गया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 07:58 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला. ये तब हुआ है जब ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से खुद को इसके लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बता चुके हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई मौकों पर ट्रंप की शान में कसीदे गढ़ते आए हैं. हालांकि जिन्हें इस बार ये पुरस्कार मिला है उन्हें लेकर इजरायली सरकार हमलावर है. 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग की. शरीफ ने एक्स पर पिछले साल भारत पाकिस्तान के बीच चले 4 दिन के संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने दक्षिण एशिया में शांति को आगे बढ़ाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और उनके समय पर किए गए हस्तक्षेप से भारत-पाकिस्तान को टकराव से वापस लाने और युद्धविराम सुनिश्चित करने में मदद मिली. 

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शहबाज शरीफ के मुताबिक उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था और वो ईमानदारी से आशा करते हैं कि उनके क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने और संघर्ष को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को इस बार उचित सम्मान और मान्यता मिलेगी.

ट्रंप कबसे मांग रहे ये सम्मान
डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल (2017-2021) से ही नोबेल शांति पुरस्कार की मांग करते आए हैं. ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू किया था कि वे इस पुरस्कार के हकदार हैं. उन्होंने दावा किया था कि किम जोंग उन के साथ हुई शिखर वार्ता के बाद जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने नोबेल समिति को उनके नाम का पत्र भेजा था. 

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को जब नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, तो उस दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि शांति समझौता उन्होंने करवाया था, लेकिन श्रेय किसी और को मिला. 2025 में जब ये सम्मान वेनेजुएला की मारिया कोरीना माचाडो को दिया गया, तो ट्रंप और व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति के फैसले पर सवाल उठाए थे. 

इजरायल क्यों भड़का
अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नोबेल समिति ने इस साल नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार दिया. इसे लेकर इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर झूठ, नफरत और झूठे आरोपों के लिए कोई अवॉर्ड होता, तो नवी पिल्लई सिर्फ दावेदार नहीं बल्कि सबसे आगे रहने वाली उम्मीदवार होतीं. 

बयान में आगे कहा गया कि इजरायल को लगातार राजनीतिक मकसद से बदनाम करने और नरसंहार को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका साफ तौर पर दिखती है. बयान में कहा गया कि पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार देना न्याय को सम्मान देना नहीं है. यह इजरायल-विरोधी नफरत और पूर्वाग्रह को सही ठहराने के लिए अवॉर्ड का बहुत ही बुरा इस्तेमाल है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 09 Oct 2026 07:58 PM (IST)
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