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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Midterm Elections Result: हार के बावजूद कहीं नहीं जाएंगे ट्रंप, क्या है VETO वाली लाल टोपी का संकेत

US Midterm Elections Result: हार के बावजूद कहीं नहीं जाएंगे ट्रंप, क्या है VETO वाली लाल टोपी का संकेत

US मध्यावधि चुनावों में हार के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की शक्तियों में कोई कमी नहीं आने वाली है. संसद में ट्रंप की पार्टी के पास बहुमत न होने बावजूद उनके पास VETO पावर की सुपर शक्ति है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 04 Nov 2026 12:27 PM (IST)
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अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के परिणाम आने शुरू हो गए हैं. परिणामों के अनुसार ट्रंप के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी संसद में अपनी जमीन खोती हुई नजर आ रही है. इन चुनावों में हार से ट्रंप की ताकत जरूर कम हुई है, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर इस हार का कोई असर नहीं होने वाला है. 

अपने पद पर कोई असर न पड़ने का एक संकेत राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'TRUTH' पर 'VETO' लिखी लाल टोपी की तस्वीर साझा कर दे दिया है. ट्रंप ने एक कैप की तस्वीर पोस्ट की है, जिस पर लिखा है वीटो. इससे पहले भी कल ट्रंप ने मध्यावधि चुनावों से पहले डेमोक्रेट्स को चेतावनी दी थी कि यदि वे कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल करते हैं तो वह 'मिस्टर वीटो' बन जाएंगे.

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हार के बाद भी क्यों निश्चिंत ट्रंप?

अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के लिए अलग से प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें जनता सीधे अपने राष्ट्रपति को चुनती है. ट्रंप ने साल 2024 में दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता था, जिसका कार्यकाल दिसंबर 2028 तक रहेगा. इसलिए ट्रंप को इन चुनावों में हार के बावजूद भी अपने राष्ट्रपति पद को लेकर कोई परेशानी नहीं होने वाली है. 

क्या है VETO पावर

अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के बहुमत में हो जाने के बावजूद भी ट्रंप के पास संसद से किसी बिल के पास हो जाने के बावजूद उनके पास एक 'सुपर शक्ति' है, जिसका नाम 'VETO' है. अमेरिका में क्योंकि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए उसके पास संसद से पास किसी भी कानून पर VETO अर्थात उस कानून को रोकने की ताकत होती है.

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1, धारा 7 में वीटो शक्ति को परिभाषित किया गया है. जिसे अब "सामान्य" वीटो कहा जाता है, वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को कांग्रेस (उस सदन में जहां से वह शुरू हुआ था) को वापस लौटा देते हैं. कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 मतों से इस वीटो को खारिज किया जा सकता है.

संविधान में यह भी बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति 10 दिनों (रविवार को छोड़कर) के भीतर किसी विधेयक पर वीटो नहीं करते हैं या उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो वह कानून बन जाता है. इससे राष्ट्रपति को केवल कुछ न करके (निष्क्रिय रहकर) किसी कानून को बनने से रोकने से रोका जा सकता है.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 04 Nov 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
US Midterm Elections DONALD Trump
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