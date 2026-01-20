उत्तर-पश्चिम नाइजीरिया के कडुना राज्य में रविवार (18 जनवरी 2026) को हिंसा की एक और भयावह घटना सामने आई है. कजुरु क्षेत्र के कुरमिन वाली गांव में हथियारबंद हमलावरों ने एक साथ तीन चर्चों को निशाना बनाते हुए वहां प्रार्थना कर रहे लोगों का अपहरण कर लिया.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने इवेंजेलिकल चर्च विनिंग ऑल (ECWA), चेरुबिम एंड सेराफिम संप्रदाय के चर्च और एक कैथोलिक चर्च पर एक साथ धावा बोला. उस समय चर्चों में प्रार्थना सभा और कैथोलिक मास चल रहा था. अचानक हुई इस हमले से अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी

एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से इलाके के विधायक उस्मान डानलामी स्टिंगो ने बताया कि शुरुआत में 177 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी. बाद में 11 लोग किसी तरह लौट आए, लेकिन अब भी 150 से अधिक लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है. अपहृत लोगों में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल बताए जा रहे हैं. घटना के कई घंटे बाद तक कडुना स्टेट पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. न ही किसी संगठन या सशस्त्र समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. सुरक्षा एजेंसियां इलाके में तलाशी अभियान चला रही हैं, लेकिन अब तक किसी ठोस सफलता की जानकारी सामने नहीं आई है.

ईसाई समुदाय पर हमलों को लेकर चिंता

नाइजीरिया बीते कई वर्षों से गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा है. देश के दूर-दराज इलाकों में सशस्त्र गिरोह और आपराधिक समूह सक्रिय हैं, जो गांवों पर हमले, हत्याएं और फिरौती के लिए अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं. खासतौर पर उत्तर और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद कमजोर मानी जाती है. ईसाई समुदाय पर हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले भी चिंता जताई जा चुकी है. पिछले साल अमेरिका ने नाइजीरिया में ईसाइयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि हजारों ईसाइयों की जान हिंसा में जा चुकी है.

नाइजीरिया की आबादी

करीब 22 करोड़ की आबादी वाले नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई आबादी लगभग बराबर मानी जाती है. बोको हराम और उससे जुड़े कट्टरपंथी संगठन वर्षों से हिंसा फैलाते आ रहे हैं. हालांकि, उत्तरी नाइजीरिया में होने वाली हिंसा में मुस्लिम और ईसाई दोनों समुदाय प्रभावित होते हैं, लेकिन चर्चों पर हमले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष चिंता का कारण बनते रहे हैं.

