नाइजीरिया में जहरीली शराब पीने से 48 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

नाइजीरिया के दक्षिणी राज्य ओंडो में जहरीली स्थानीय शराब पीने से 48 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. प्रशासन इलाके में जगरीली शराब को लेकर सर्च अभियान शुरू किया है. अधिकारी के अनुसार यह ओंडो राज्य के ओडिगबो और इरेले स्थानीय सरकार क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों के दौरान घटी है.

स्थानीय शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. शुरुआत में लोगों को आंखों के आगे अंधेरा छाने, उल्टी और सिरदर्द जैसी शिकायतें हुईं, जो धीरे-धीरे जानलेवा साबित हुईं. न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ओंडो राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त बंजी अजाका ने बताया कि अस्पताल में भर्ती कराए गए 100 से अधिक मरीजों में से कई की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों की टीम सभी बीमारों की जान बचाने की लगातार कोशिश कर रही है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित इलाकों में स्पेशल मेडिकल असिस्टेंस टीम तैनात कर दिए गए हैं, ताकि नए मरीजों की पहचान कर उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके. वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जांच शुरू कर दी. ओंडो पुलिस के प्रवक्ता अबायोमी जिमोह के मुताबिक, इस सिलसिले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपियों में से एक शख्स पर आरोप है कि वह जहरीली शराब बना रहा था.

आशंका जताई जा रही है कि शराब में 'मेथनॉल' मिलाया गया था, जो इंसान के शरीर के लिए बेहद जहरीला और कैमिकल होता है. फिलहाल, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अब इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि यह जहरीली शराब कहां-कहां सप्लाई की गई थी, ताकि आगे होने वाले हादसों को रोका जा सके. ओंडो प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की संदिग्ध या बिना जांच-परख वाली स्थानीय शराब का सेवन न करें.