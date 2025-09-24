राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है. आरोप है कि पन्नू ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने वालों को इनाम देने की घोषणा की थी और सिख समुदाय में भारत के खिलाफ असंतोष फैलाने की कोशिश की.

NIA की FIR के अनुसार, पन्नू प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) का जनरल काउंसल है. 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में पन्नू ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि जो सिख सैनिक प्रधानमंत्री को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकेंगे, उन्हें 11 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा. इसी दौरान उसने खालिस्तान का एक नया नक्शा भी जारी किया, जिसमें पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल दिखाया गया.

पन्नू और SFJ ने भारत के खिलाफ शुरू किया संगठन

FIR में यह भी उल्लेख है कि पन्नू और SFJ ने भारत के खिलाफ गतिविधियों को तेज करने के लिए ‘शहीद जत्था’ नाम का संगठन बनाने का ऐलान किया. एजेंसी का कहना है कि उसके पास इस संबंध में वीडियो सबूत और पुख्ता जानकारी मौजूद है.

NIA ने यह FIR गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय कानून की अन्य धाराओं के तहत दर्ज की है. इसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ-साथ कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. यह कदम गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद उठाया गया.

गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

गृह मंत्रालय ने कहा कि पन्नू ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए खालिस्तान का प्रचार किया और पंजाब पर भारत के अधिकार को नकारने की कोशिश की. इस मामले की जांच NIA को इसलिए सौंपी गई है ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी इस साजिश के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके.

