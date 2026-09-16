लॉस एंजेलिस में मीडिया हेलीकॉप्टर क्रैश, तीन की मौत

15 सितंबर को कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में एक हेलिकॉप्टर क्रैश होने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. यह घटना चैट्सवर्थ में उस जगह के पास हुई जहां एक SUV मेट्रो बस से टकरा गई थी, जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी. 'इनसाइडर वायर' के अनुसार, चैट्सवर्थ दुर्घटना की लाइव कवरेज के दौरान NBC न्यूज का एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया.

लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट ने भी क्रैश की खबर की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, "चैट्सवर्थ में विमान दुर्घटना/दुर्घटना की आशंका - 9151 N मेसन एवेन्यू." खबरों के मुताबिक, यह घटना शाम करीब 7 बजे 9151 N मेसन एवेन्यू पर दो कमर्शियल बिल्डिंग्स के बीच हुई. इनसाइडर वायर ने इस घटना की वीडियो शेयर की है.

तीन की मौत

NBC ने बताया कि उन्हें पायलट और हेलिकॉप्टर में सवार लोगों से संपर्क करने में परेशानी हो रही थी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को पास के अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.

#BREAKING: NBC news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles. pic.twitter.com/qEDWEauiST — Insider Wire (@InsiderWire) September 16, 2026

हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ?

CBS न्यूज के अनुसार, ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर दो शिपिंग कंटेनरों और उस इलाके में खड़ी कई गाड़ियों के ऊपर गिरा. गौरतलब है कि जब यह घटना हुई, तो चैट्सवर्थ में SUV और मेट्रो बस की टक्कर वाली जगह के ऊपर कई हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे.

खबरों के मुताबिक, हेलीकॉप्टर क्रैश से लगी आग से आस-पास खड़ी चार गाड़ियों को खतरा हो रहा था. KTLA की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जानकारी में पता चला है कि मलबे से कम से कम एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया है. घायलों की कुल संख्या और हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह अभी पता नहीं चल पाई है.

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