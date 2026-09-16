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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वलॉस एंजेलिस में मीडिया हेलीकॉप्टर क्रैश, तीन की मौत

लॉस एंजेलिस में मीडिया हेलीकॉप्टर क्रैश, तीन की मौत

15 सितंबर को कैलिफ़ोर्निया के लॉस एंजिल्स में चैटस्वर्थ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. यह घटना उस जगह के पास हुई जहाँ एक SUV के मेट्रो बस से टकराने से दो लोगों की मौत हो गई थी.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 16 Sep 2026 09:52 AM (IST)
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15 सितंबर को कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में एक हेलिकॉप्टर क्रैश होने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. यह घटना चैट्सवर्थ में उस जगह के पास हुई जहां एक SUV मेट्रो बस से टकरा गई थी, जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी. 'इनसाइडर वायर' के अनुसार, चैट्सवर्थ दुर्घटना की लाइव कवरेज के दौरान NBC न्यूज का एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया.

लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट ने भी क्रैश की खबर की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, "चैट्सवर्थ में विमान दुर्घटना/दुर्घटना की आशंका - 9151 N मेसन एवेन्यू." खबरों के मुताबिक, यह घटना शाम करीब 7 बजे 9151 N मेसन एवेन्यू पर दो कमर्शियल बिल्डिंग्स के बीच हुई. इनसाइडर वायर ने इस घटना की वीडियो शेयर की है.

तीन की मौत

NBC ने बताया कि उन्हें पायलट और हेलिकॉप्टर में सवार लोगों से संपर्क करने में परेशानी हो रही थी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को पास के अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.

हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ?
CBS न्यूज के अनुसार, ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर दो शिपिंग कंटेनरों और उस इलाके में खड़ी कई गाड़ियों के ऊपर गिरा. गौरतलब है कि जब यह घटना हुई, तो चैट्सवर्थ में SUV और मेट्रो बस की टक्कर वाली जगह के ऊपर कई हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे.

खबरों के मुताबिक, हेलीकॉप्टर क्रैश से लगी आग से आस-पास खड़ी चार गाड़ियों को खतरा हो रहा था. KTLA की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जानकारी में पता चला है कि मलबे से कम से कम एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया है. घायलों की कुल संख्या और हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह अभी पता नहीं चल पाई है.

ये भी पढ़ें: 2027 से ED में बड़ा बदलाव, 39 शहरों में ऑफिस होंगे, 50 फीसदी बढ़ेंगे अफसर

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 16 Sep 2026 09:40 AM (IST)
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