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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसबवे ट्रैक पर बैठे थे मलाइका-नवम, ट्रेन से कटकर दोनों की मौत

सबवे ट्रैक पर बैठे थे मलाइका-नवम, ट्रेन से कटकर दोनों की मौत

न्यूयॉर्क के लोअर मैनहट्टन में स्थित स्प्रिंग स्ट्रीट सबवे स्टेशन पर हुए हादसे का नया वीडियो सामने आया है. जिसमें मलाइका और नवम ट्रैक पर बैठे नजर आ रहे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 15 Sep 2026 08:44 AM (IST)
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न्यूयॉर्क के लोअर मैनहट्टन में स्थित स्प्रिंग स्ट्रीट सबवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. रविवार तड़के करीब 3:15 बजे 24 साल की मलाइका चित्रे और नवम कौल रेलवे ट्रैक पर बैठे थे, तभी सामने से आ रही एक ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

मलाइका भारतीय मूल की थीं और न्यू जर्सी के डेटन में रहती थीं. वहीं नवम नेपाली-अमेरिकी मूल के थे और न्यू जर्सी के सेरेविले के रहने वाले थे. दोनों रुटगर्स यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और अच्छे दोस्त थे. मलाइका एक फार्मास्युटिकल कंपनी में काम करती थीं, जबकि नवम ब्लूमबर्ग में फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट थे.

ट्रैक पर बैठे आए नजर
हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दोनों ट्रेन आने से कुछ पल पहले ट्रैक पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. ट्रेन के ड्राइवर के अनुसार, उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रेन सही समय पर रुक नहीं सकी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों में से कोई एक व्यक्ति पहले ट्रैक पर गिरा या उतरा था, जिसके बाद दूसरा उसकी मदद करने के लिए नीचे गया था. घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रेन में मौजूद लगभग 100 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

पुलिस कर रही है जांच
पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है. जांचकर्ताओं को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, हालांकि पुलिस आत्महत्या और दुर्घटना दोनों पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही है. यह आशंका भी जताई जा रही है कि शायद वे नशे में थे और खतरे का सही समय पर अंदाजा नहीं लगा सके.

इस दुखद खबर से दोनों के दोस्त और पड़ोसी हैरान हैं.नवम को उनके जानकार एक बहुत ही मिलनसार, खुशमिजाज और समझदार इंसान के रूप में याद कर रहे हैं. वहीं मलाइका को भी उनके पड़ोसियों ने एक होनहार और समझदार लड़की बताया है. किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि वे दोनों पटरी पर कैसे और क्यों पहुंचे.

ये भी पढ़ें: ईरान-यूएई के बीच बनी बात... एक्सपर्ट ने बताया ब्रिक्स से कैसे मजबूत हुई भारत की इमेज

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 15 Sep 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
New York Train Incident Malaika Chitre
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