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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजोहरान ममदानी ने दीप जलाकर मनाई दिवाली, शेयर किया सेलिब्रेशन का वीडियो

जोहरान ममदानी ने दीप जलाकर मनाई दिवाली, शेयर किया सेलिब्रेशन का वीडियो

जोहरान ममदानी दीपावली से पहले क्वींस में भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित नवरात्रि उत्सव में भी भाग लिया था. उन्होंने उस दौरान गरबा खेला था और मां दुर्गा की आरती भी की थी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 08 Nov 2026 11:58 PM (IST)
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भारत के साथ-साथ दुनिया भर के देशों में मौजूद हिंदू समुदाय के लोग और भारतीय नागरिक रविवार (8 नवंबर, 2026) को दीपावली के त्योहार को पूरे धूमधाम और जश्न के साथ मना रहे हैं. लोग एक-दूसरे को दिवाली की बधाई दे रहे हैं और साथ मिलकर त्योहार मना रहे हैं. दीपों के इसी त्योहार की रौनक अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी के आवास पर भी देखने को मिली है.

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर और भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी जोहरान ममदानी ने रविवार (8 नवंबर, 2026) को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है. इस वीडियो पोस्ट में कई भारतीय मूल के लोग भारतीय पारंपरिक परिधानों में दिवाली की सजावट करते, पारंपरिक रूप से रंगोली बनाते और दीप जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कई पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं.

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इस दौरान वीडियो में हिंदू परंपराओं के अनुसार बेहद पवित्र माना जाने वाले शंख भी रंगोली के केंद्र में नजर आया. जबकि वीडियो के बैकग्राउंड में कई भारतीय वाद्ययंत्र की सुरिली धुन भी सुनाई दे रही है.

जोहरान ममदानी ने किया दीप प्रज्ज्वलन

इस दिवाली समारोह के दौरान न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी भी पीले रंगे के कुर्ते और सफेद पायजामे में नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिख रहे सभी लोगों पर एक-एक करके दीप जलाएं. इस दौरान जोहरान ममदानी ने भी दीप प्रज्जवलन किया और वीडियो के अंत में सभी लोगों ने न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

नवरात्रि उत्सव में भी शामिल हुए थे ममदानी

दीपावली से पहले न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी नवरात्रि के दौरान क्वींस में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा के उत्सव में भी शामिल हुए थे. उन्होंने दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल होने के बाद कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए साझा की थी. साथ ही, उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ उत्सवों में शामिल होने को लेकर इसे सम्मान की बात कहा था.

हालांकि, ममदानी ने न सिर्फ उत्सव में अपनी मौजदूगी दर्ज कराई, बल्कि उन्होंने नवरात्री पूजा के दौरान गरबा भी किया, आरती उतारी और सिंदूर खेला की परंपरा को भी देखा. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट कर कहा था, ‘मुझे क्वींस में हिंदू न्यूयॉर्कवासियों के साथ नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशायन और विजयादशमी मनाने का सौभाग्य मिला. हमने गरबा किया, आरती उतारी, सिंदूर खेला देखा और मां दुर्गा का आराधना किया.’

उन्होंने आगे कहा था, ‘हमारे शहर के विभिन्न मंदिरों में खुशी, आस्था और सामुदायिक एकजुटता के साथ इकट्ठा होना मेरे लिए सम्मान की बात थी.’ 

यह भी पढ़ेंः US मिडटर्म इलेक्शन में मिली हार पर ट्रंप का बड़ा बयान, 'बड़ा झटका लगा है लेकिन...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 08 Nov 2026 11:58 PM (IST)
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Diwali New York Zohran Mamdani Diwali 2026
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