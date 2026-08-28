Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वXप्लेन: नेपाल-तिब्बत में कहां-कहां से गुजरी मौत की लहर? सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

Xप्लेन: नेपाल-तिब्बत में कहां-कहां से गुजरी मौत की लहर? सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

एक तरफ 475 से ज्यादा शव, 1,400 से ज्यादा लापता और दूसरी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. दूसरी तरफ, हजारों बचावकर्मी रात-दिन मलबे में अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं. यह जलवायु परिवर्तन का एक खतरनाक नतीजा है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 28 Aug 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

26 अगस्त 2026 को नेपाल के रसुवा जिले में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे. तभी सुबह 8:37 बजे पहाड़ों से एक ऐसी आवाज आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया. यह भूकंप नहीं था. यह एक विशाल ग्लेशियर के ढहने की आवाज थी. इसके बाद जो हुआ, उसे 'हिमालयी सूनामी' कहा जा रहा है. यह 2015 के भयानक भूकंप के बाद नेपाल की सबसे बड़ी आपदा है. तो आइए सैटेलाइट इमेजरी के जरिए इस त्रासदी के हर पहलू को समझते हैं...

यह त्रासदी शुरू होने की सबसे ठोस वजह क्या पता चली?

नेपाल के विदेश मंत्री ने शुरुआत में कहा कि बाढ़ से पहले बॉर्डर पर भूकंप आया था. लेकिन अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) की रिपोर्ट ने यह साफ किया कि वह भूकंप नहीं था. वह ग्लेशियर के ढहने से पैदा हुई ऊर्जा थी.

नेपाल के स्थानीय अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि एक विशाल ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर गिरा था. इसकी वजह से भारी मात्रा में बर्फ और मलबा नीचे की ओर बहा. USGS ने इसे 'ग्लेशियल कोलैप्स एंड डेब्रिस फ्लो' (ग्लेशियर ढहना और मलबे का बहाव) करार दिया. इस बहाव ने नदियों को अस्थायी रूप से रोक दिया और फिर जब यह ब्लॉकेज टूटा, तो पानी की एक विशाल दीवार ने घाटियों में तबाही मचा दी.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आपदा की जड़ ग्लोबल वॉर्मिंग है. बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के ग्लेशियर कमजोर हो रहे. यह किसी एक घटना का अंत नहीं, बल्कि एक बढ़ती हुई चेतावनी है.

बाढ़ का रास्ता: कहां-कहां हुई तबाही?

सैटेलाइट इमेजरी के जरिए इस बाढ़ के पूरे रास्ते को ट्रेस किया गया


Xप्लेन: नेपाल-तिब्बत में कहां-कहां से गुजरी मौत की लहर? सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

नेपाल बाढ़ में अब तक कितनी तबाही हुई?

नेपाल पुलिस के मुताबिक, 28 अगस्त तक 475 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. 900 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. लापता लोगों में शामिल हैं:

  • भारत से 178 पर्यटक
  • नेपाल से 127 पर्यटक
  • अमेरिका से 65 पर्यटक
  • ब्रिटेन से 33 पर्यटक
  • दर्जनों नेपाली सेना और पुलिसकर्मी

चीनी मीडिया के मुताबिक, तिब्बत में 3 लोगों की मौत और 558 से ज्यादा लोग लापता हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि ये आंकड़े नेपाल के आंकड़ों से ओवरलैप तो नहीं होते.

कुल मिलाकर दोनों तरफ मिलाकर 1,400 से ज्यादा लोग लापता हैं. 400 से ज्यादा की मौत हो चुकी है.


Xप्लेन: नेपाल-तिब्बत में कहां-कहां से गुजरी मौत की लहर? सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

सबसे बड़ा खतरा दूसरी बाढ़ की चेतावनी!

नेपाल और चीन के एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) ने चेतावनी दी है कि:

  • बाढ़ से नदियों में भारी मलबा जमा हो गया है.
  • त्रिशूली नदी के संकरे हिस्सों में यह मलबा अस्थायी बांध बना सकता है.
  • अगर यह बांध टूटा, तो फिर से पानी की दीवार उतरेगी.

चीनी अधिकारियों ने इसी डर से तिब्बत साइड पर बचाव अभियान रोक दिया है. नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के दोनों ओर दो बड़े झीलनुमा जलाशय बन गए हैं जिनके फटने का खतरा है. रेड क्रॉस के अधिकारी ने कहा कि बचावकर्मी 'तनाव में' हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि दूसरी बाढ़ कब आ सकती है.

क्यों ये घटना दुनिया के लिए चेतावनी है?

हिमालय दुनिया का 'थर्ड पोल' कहलाता है. यहां ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ जमी है. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं बार-बार आएंगी. यह सिर्फ़ नेपाल या तिब्बत की समस्या नहीं है. यह पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है.

ICIMOD और दूसरे विशेषज्ञ लगातार नदियों की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की आपदाओं की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है.

एक ऐसी त्रासदी जो दुनिया को हिला दे

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर 26 अगस्त 2026 को आई यह बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है. यह जलवायु परिवर्तन का एक ख़तरनाक नतीजा है. एक तरफ 475 से ज्यादा शव, 1,400 से ज्यादा लापता और दूसरी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. दूसरी तरफ, हजारों बचावकर्मी रात-दिन मलबे में अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं.

यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक वैकअप कॉल है कि हिमालय पिघल रहा है और इसके साथ ही पूरे इलाके का भविष्य पिघल रहा है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Explainer NEPAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Xप्लेन: नेपाल-तिब्बत में कहां-कहां से गुजरी मौत की लहर? सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
नेपाल-तिब्बत में कहां-कहां से गुजरी मौत की लहर? सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
विश्व
नेपाल में बाढ़ के बीच ‘तारणहार’ बनी त्रिशूली की सुरंग, 350 लोगों की बचाई जान
नेपाल में बाढ़ के बीच ‘तारणहार’ बनी त्रिशूली की सुरंग, 350 लोगों की बचाई जान
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
विश्व
नेपाल बाढ़ के बाद अब चीन में भूकंप के झटके, क्या है ताजा अपडेट?
नेपाल बाढ़ के बाद अब चीन में भूकंप के झटके, क्या है ताजा अपडेट?
Advertisement

वीडियोज

Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
फैशन
Wedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
ऑटो
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget