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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव

नेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव

नेपाल पीएम बालेन शाह ने यूएन में भारत और चीन का जिक्र किया और दोनों को शुक्रिया भी कहा. उन्होंने इस दौरान हिमालय को लेकर भी बात की.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 25 Sep 2026 07:55 AM (IST)
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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने गुरुवार (25 सितंबर) को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में भारत और चीन का जिक्र किया. उन्होंने नेपाल में आई बाढ़ के दौरान मदद के लिए भारत को शुक्रिया भी कहा. बालेन शाह ने इस दौरान दुनिया के सामने हिमालय को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव रखा. 

नेपाल पीएम बालेन शाह ने कहा, 'मैं भीषण बाढ़ के बाद हमारी मदद के लिए आगे आने वाले सभी लोगों के प्रति नेपाल की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं. हमारे करीबी पड़ोसी देश, भारत और चीन ने तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई. दूसरे दोस्त देशों, संयुक्त राष्ट्र निकाय, मानवीय संस्थाओं, परोपकारी संगठनों और दुनियाभर के लोगों ने नेपाल का साथ दिया. उन सभी के प्रति, मैं नेपाल की कृतज्ञ जनता की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं.'

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हिमालय को लेकर क्या बोले बालेन शाह

बालेन शाह ने एक प्रस्ताव रखते हुए कहा, 'नेपाल, भारत और चीन के नेतृत्व में एक हिमालयन क्लाइमेट रेजिलिएंस मैकेनिज्म स्थापित किया जाए. इस व्यवस्था के जरिए हम सैटेलाइट डेटा, अपना अनुभव और इंटेलिजेंस एक-दूसरे के साथ शेयर करें. खतरनाक ग्लेशियर झीलों की निगरानी करें. आपदा की पूर्व चेतावनी देने वाली संयुक्त प्रणालियों को मजबूत बनाएं. जब भी कोई आपदा आए, तो सीमाओं से परे जाकर एक-दूसरे को सहायता प्रदान करें. हिमालय को बिखरी हुई जानकारियों का दायरा बनने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक लैब बनने दें.'

बाढ़ की वजह से नेपाल को नुकसान

गौरतलब है कि बाढ़ की वजह से नेपाल को भयंकर नुकसान हुआ था. कई लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए. हालांकि उनकी लगातार खोज की जा रही थी. इस दौरान भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया था.

यह भी पढ़ें : 'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 25 Sep 2026 07:51 AM (IST)
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