नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए भारत का चुनाव किया है. यह फैसला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि 36 वर्षीय बालेन शाह को शुरू में चीन के करीबी माना जा रहा था. रैपर से राजनेता बने बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और उनकी पार्टी 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी' (RSP) ने मार्च 2026 के चुनावों में युवाओं के समर्थन से बड़ी जीत हासिल की थी.

ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उन्होंने चीन के बजाय भारत को प्राथमिकता क्यों दी?

चीन के बजाय भारत को चुनने की वजह क्या?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बालेन शाह के इस फैसले के पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि 5 बड़ी वजहें हैं:

रिश्तों को सुधारने की जरूरत: बालेन शाह ने मई 2026 में संसद में सीमा विवाद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिससे भारत के साथ तनाव बढ़ गया था. पहली यात्रा भारत की करके वे रिश्तों को सामान्य करना चाहते थे. इसके अलावा, भारत ने अगस्त 2026 की भीषण बाढ़ के दौरान नेपाल को तुरंत राहत भेजी थी, जिससे माहौल पहले से बेहतर था.

बालेन शाह ने मई 2026 में संसद में सीमा विवाद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिससे भारत के साथ तनाव बढ़ गया था. पहली यात्रा भारत की करके वे रिश्तों को सामान्य करना चाहते थे. इसके अलावा, भारत ने अगस्त 2026 की भीषण बाढ़ के दौरान नेपाल को तुरंत राहत भेजी थी, जिससे माहौल पहले से बेहतर था. आर्थिक निर्भरता: भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. नेपाल का करीब 82% निर्यात भारत जाता है और नेपाल को अपनी जरूरत का अधिकांश पेट्रोलियम और अन्य सामान भारत से ही मिलता है.

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. नेपाल का करीब 82% निर्यात भारत जाता है और नेपाल को अपनी जरूरत का अधिकांश पेट्रोलियम और अन्य सामान भारत से ही मिलता है. पुनर्निर्माण के लिए मदद: अगस्त 2026 की बाढ़ से नेपाल में भारी तबाही हुई थी, जिसमें 1,450 से ज्यादा लोगों की जान गई थी. नेपाल को तत्काल बड़ी रकम की जरूरत थी. भारत सबसे नजदीकी और बड़ा मददगार देश है.

अगस्त 2026 की बाढ़ से नेपाल में भारी तबाही हुई थी, जिसमें 1,450 से ज्यादा लोगों की जान गई थी. नेपाल को तत्काल बड़ी रकम की जरूरत थी. भारत सबसे नजदीकी और बड़ा मददगार देश है. बिजली व्यापार में भारत का दबदबा: भारत नेपाल से बिजली खरीदता है. वर्तमान में करीब 1,200 मेगावाट की खरीदारी होती है, जिससे नेपाल को अच्छी कमाई होती है. चीन के ठेकेदारों के साथ काम करने पर भारत की ओर से नियामकीय अड़चनें आती हैं, इसलिए दिल्ली के साथ समझौता जरूरी है.

भारत नेपाल से बिजली खरीदता है. वर्तमान में करीब 1,200 मेगावाट की खरीदारी होती है, जिससे नेपाल को अच्छी कमाई होती है. चीन के ठेकेदारों के साथ काम करने पर भारत की ओर से नियामकीय अड़चनें आती हैं, इसलिए दिल्ली के साथ समझौता जरूरी है. चीन के साथ व्यापारिक रास्ते बंद: नेपाल-चीन सीमा पर तातोपानी और रसुवागढ़ी जैसे बॉर्डर पॉइंट्स बंद होने से व्यापारिक लागत बढ़ गई है. ऐसे में भारत का विकल्प मजबूत बना हुआ है.

तो इस सफर में हासिल क्या रहा?

बालेन शाह की यह यात्रा करीब 25 घंटे की थी और इस दौरान कई बड़े समझौते हुए:

15,000 करोड़ रुपए का पैकेज: भारत ने नेपाल को 15,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया. इसमें 3,500 करोड़ रुपए का ग्रांट और 11,500 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है.

भारत ने नेपाल को 15,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया. इसमें 3,500 करोड़ रुपए का ग्रांट और 11,500 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है. 8 समझौते: स्पेस, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में 8 समझौते हुए. इनमें ISRO और नेपाल के बीच सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, फॉरेंसिक साइंस में सहयोग, पुलिस प्रशिक्षण, सिविल सेवा क्षमता निर्माण और आयुर्वेद को बढ़ावा देने जैसे अहम समझौते शामिल हैं.

स्पेस, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में 8 समझौते हुए. इनमें ISRO और नेपाल के बीच सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, फॉरेंसिक साइंस में सहयोग, पुलिस प्रशिक्षण, सिविल सेवा क्षमता निर्माण और आयुर्वेद को बढ़ावा देने जैसे अहम समझौते शामिल हैं. 6 परियोजनाओं का शुभारंभ: अयोध्या-जनकपुर के बीच नई ट्रेन 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' समेत 6 कनेक्टिविटी और ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया.

अयोध्या-जनकपुर के बीच नई ट्रेन 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' समेत 6 कनेक्टिविटी और ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया. बंदरगाहों तक पहुंच: नेपाल को अपने व्यापार के लिए गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह और ओडिशा के पारादीप बंदरगाह तक पहुंच मिलेगी.

नेपाल और भारत की दोस्ती पर चीन का रुख क्या रहा?

यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भारत का चुनाव करने का मतलब बालेन शाह ने चीन से मुंह मोड़ लिया है. उन्होंने सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और चीन दोनों को शामिल करते हुए 'हिमालयी जलवायु सहनशीलता तंत्र' का प्रस्ताव दिया था, जो संतुलन की उनकी कोशिश को दिखाता है.

बालेन शाह भारत की यात्रा से पहले 15 नवंबर से 20 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 11 दिन के चीन दौरे पर भेज चुके हैं, जिसे दोनों पड़ोसियों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, चीन ने भी बालेन शाह को बीजिंग आने का न्योता दिया है और राजनयिक स्तर पर संपर्क बनाए हुए है.

भारत और नेपाल के बीच क्या सब कुछ ठीक हो गया?

हर चीज हल नहीं हुई है. कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है और इस यात्रा के एजेंडे में भी नहीं था. इसके अलावा, नेपाल लंबे समय से भारतीय हवाई क्षेत्र में अतिरिक्त एयर-एंट्री रूट की मांग कर रहा है, जिस पर अभी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है. व्यापार संधि और 1950 की संधि में संशोधन की नेपाल की मांग भी अभी पूरी नहीं हुई है.

बालेन शाह की भारत यात्रा ने साफ कर दिया है कि नेपाल की विदेश नीति अब सिर्फ भावनाओं या विचारधारा पर नहीं, बल्कि आर्थिक तथ्यों और राष्ट्रीय हित पर चल रही है. भारत के साथ व्यापार, बिजली और पुनर्निर्माण की मजबूरियां इतनी बड़ी हैं कि नई सरकार को दिल्ली का रुख करना पड़ा. हालांकि, यह सिर्फ शुरुआत है. भरोसे की कमी अभी बनी हुई है और असली चुनौती इन समझौतों को जमीन पर उतारने में है.