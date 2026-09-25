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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUN में नेपाल PM बालेन शाह को याद आए भगवान शिव, बोले- 'जय पशुपतिनाथ'

UN में नेपाल PM बालेन शाह को याद आए भगवान शिव, बोले- 'जय पशुपतिनाथ'

यूएन में पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भाषण दिया. उनका भाषण लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने जमकर तालियां भी बजाईं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 25 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने यूएन में बेहद दमदार भाषण दिया है. उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की. बालेन शाह ने अपने भाषण में भारत का भी शुक्रिया अदा किया है. उनका यूएनजीए में ये पहला भाषण था मगर इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. लोग उनके भाषण के दौरान जमकर तालियां बजा रहे थे.  बालेन ने इस दौरान भगवान शिव को भी याद किया.

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के एक महीने बाद बालेन का ये भाषण है. जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. 

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सिर्फ नेपाल की निजी मुसीबत नहीं है
उन्होंने कहा, हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां युद्ध के लिए लॉजिस्टिक की सप्लाई समय पर होती है लेकिन खाने-पीने की चीजों का सिस्टम टूटा हुआ है. ये सिर्फ नेपाल की निजी मुसीबत नहीं है. बांग्लादेश से पूछिए, भूटान से पूछिए, भारत से पूछिए, मालदीव से पूछिए, पाकिस्तान से पूछिए, श्रीलंका से पूछिए.

भगवान शिव को किया याद
यूएन में अपना भाषण खत्म करने से पहले बालेन शाह ने भगवान शिव को याद किया. उन्होंने कहा, भगवान पशुपतिनाथ समस्त विश्व का कल्याण करें. ये संसार भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए शांति और करुणा के मार्ग पर आगे बढ़े. बालेन शाह के भाषण के बाद वहां बैठे लोगों ने उनके लिए जमकर तालियां बजाईं.

भारत को कहा शुक्रिया
बालेन शाह ने अपने भाषण में बाढ़ के दौरान मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा,  मैं भीषण बाढ़ के बाद हमारी मदद के लिए आगे आने वाले सभी लोगों के प्रति नेपाल की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं. हमारे करीबी पड़ोसी देश, भारत और चीन ने तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई. दूसरे दोस्त देशों, संयुक्त राष्ट्र निकाय, मानवीय संस्थाओं, परोपकारी संगठनों और दुनियाभर के लोगों ने नेपाल का साथ दिया. उन सभी के प्रति, मैं नेपाल की कृतज्ञ जनता की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं.'

ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 25 Sep 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
UNGA Balen Shah NEPAL
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