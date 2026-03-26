Nepal PM Balen Shah: नेपाल के सबसे युवा PM बनेंगे बालेन शाह, शपथ की तारीख भी हो गई तय 

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नेपाल में नए प्रधानमंत्री का नाम तय हो चुका है. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के सीनियर नेता बालेंद्र शाह 'बालेन' देश के नए पीएम बनेंगे. वह शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं.

बालेंद्र शाह 'बालेन' के नाम से लोकप्रिय हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने इस महीने की शुरुआती में 5 मार्च, 2026 को नेपाल में हुए आम चुनाव से पहले प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था. वह देश में सर्वोच्च कार्यकारी पद संभालने वाले मधेस क्षेत्र के पहले व्यक्ति भी होंगे. बालेन (35) को गुरुवार (26 मार्च, 2026) को प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में 78 वर्षीय अर्जुन नरसिंग केसी ने शपथ दिलाई. नरसिंग नव निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों में सबसे सीनियर हैं और फिर शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बालेन को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे.

नेपाल आम चुनाव में RSP ने जीती कितनी सीटें?

पिछले काफी समय से राजनीतिक रूप से अस्थिर नेपाल में 5 मार्च, 2026 को आम चुनाव संपन्न हो गया. देश की जनता ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड जैसे सीनियर नेताओं की जगह इस बार नए युग के नेता और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बालेंद्र शाह को प्रचंड जीत दिलाई. चुनाव में आरएसपी ने नेपाली संसद की 275 सीटों में से कुल 182 सीटों पर दो-तिहाई बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल की है.

झापा जिले के निर्वाचन क्षेत्र-5 से चुनाव लड़ने वाले आरएसपी के उम्मीदवार बालेंद्र शाह के सामने चुनावी मैदान में नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली थे. जिन्हें चुनाव के बाद करारी हार का सामना करना पड़ा.

चुनावी नतीजों के मुताबिक, बालेंद्र शाह को चुनाव में कुल 68,348 वोट हासिल हुए थे, जबकि देश के पूर्व पीएम रहे केपी शर्मा ओली को मात्र 18 हजार वोट मिले थे. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच वोटों का अंतर साफ तौर पर 50 हजार से ज्यादा से नजर आया.

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