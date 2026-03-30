नेपाल की नई स्वास्थ्य मंत्री का दिल्ली एम्स और ग्वालियर से गहरा नाता, जानें कौन हैं निशा मेहता?

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में नई सरकार के गठन के साथ अब मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है. इस सिलसिले में कभी दिल्ली एम्स से नाता रखने वाले निशा मेहता को नेपाल का स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री बनाया गया है. उनको यह जिम्मेदारी नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सौंपी है.

निशा का दिल्ली एम्स से गहरा नाता रहा है. वह यहां से 2006 और 2010 बैच की स्टूडेंट रह चुकी हैं. उन्होंने बीएससी नर्सिंग में पढ़ाई की थी. दिल्ली एम्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी एक पूर्व स्टूडेंट की इस बड़ी उपलब्धि और पद तक पहुंचकर पूरे संस्थान का नाम रोशन किया है. इस पर दिल्ली एम्स को गर्व है.

एम्स ने अपने संदेश में क्या लिखा है?

अपने शुभकामना संदेश में दिल्ली एम्स ने लिखा कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग निशा मेहता को नेपाल का स्वास्थ्य मंत्री पद पर पहुंचने की उनकी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता है. हमारे संस्थान की एक सम्मानित पूर्व स्टूडेंट के तौर पर निशा मेहता की यह सफलता पूरे एम्स नर्सिंग कम्युनिटी के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है.

इसके अलावा एम्स की तरफ से कहा गया कि स्वास्थ्य नीति में उनकी भूमिका इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि नर्सें क्लिनिकल सेंटर से बाहर भी अपना प्रभाव डाल सकती हैं. उनकी सफलता सभी नर्सिंग पेशवरों और छात्रों के लिए प्रेरणा है.

निशा मेहता से जुड़े और फैक्ट्स

निशा मेहता ने ग्वालियर से भी एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई गी है. उन्होंने ग्वालियर के कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आफ नर्सिंग से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की. साल2015 में एमएससी ऑब्स्ट्रक्श एंड गायनी की डिग्री हासिल की.

निशा बालेशन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की ओर से इस चुनाव में संसद चुनी गई हैं. मंत्री बनने से पहले उन्होंने बिराट टीचिंग अस्पताल में भी काम किया है. नेपाल पुलिस वाइव्स एसोसिएशन, कोशी प्रांत में प्रशासनिक सचिव भी रह चुकी हैं. इसके अलावा वह मधेसी समुदाय की महिलाओं और नर्सों का प्रतिनिधित्व करती हैं. उनके सामने कई स्वास्थ्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और उसमें सुधार करने की जिम्मेदारी होगी. वह पहली नर्स हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री बनीं हैं.

नेपाल सरकार में 5 महिलाओं की मंत्री पद की जिम्मेदारी

बालेन शाह ने अपने 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया है. पहली बार नेपाल सरकार में इतनी संख्या में महिलाओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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