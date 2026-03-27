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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकैसे सिर्फ 4 साल में हासिल कर ली नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी? जानें बालेन शाह का रैपर से PM तक का सफर

कैसे सिर्फ 4 साल में हासिल कर ली नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी? जानें बालेन शाह का रैपर से PM तक का सफर

बालेन शाह ने 2022 में काठमांडू के महापौर पद के लिए हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी. उन्हें महापौर के रूप में व्यापक सुधारों और महानगर के सौंदर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 27 Mar 2026 05:05 PM (IST)
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Gen-Z आंदोलन के आदर्श 35 वर्षीय बालेंद्र शाह उर्फ बालेन ने शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया. रैपर, इंजीनियर और फिर नेता बने बालेंद्र शाह नेपाल की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक बन गए हैं.

बालेन मधेस क्षेत्र से देश के 47वें प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति भी हैं. बालेन ने नेपाल के झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र में के.पी. शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों के भारी अंतर से हराया था. ओली चार बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. बालेन ने साल 2022 में काठमांडू के महापौर पद के लिए हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी.

पिछले साल सितंबर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हिंसक प्रदर्शनों के बाद ओली नीत गठबंधन सरकार गिर गई थी. इसके बाद Gen-Z के युवाओं ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए  बालेन को लोकप्रिय उम्मीदवार माना था, लेकिन बालेन ने उस समय अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह संसदीय चुनाव लड़कर पूर्ण कार्यकाल के लिए सरकार का नेतृत्व करना पसंद करेंगे.

Gen-Z साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी है. जनवरी में, बालेन रवि लामिछाने के नेतृत्व वाली नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RCP) में शामिल हो गए और जल्द ही उन्हें पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया. काठमांडू के महापौर के रूप में, बालेन को व्यापक सुधारों और महानगर के सौंदर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है. देश की राजधानी काठमांडू में जन्मे बालेन आयुर्वेद चिकित्सक राम नारायण शाह और गृहिणी ध्रुवदेवी शाह के सबसे छोटे पुत्र हैं. उन्हें बचपन से ही संगीत और कविता में रुचि थी और शिक्षा के दौरान उन्होंने रैप संगीत की ओर रुख किया.

काठमांडू से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद, बालेन ने कर्नाटक के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की. बालेन ने साल 2018 में सबीना काफले से शादी की और इस दंपति की एक बेटी है. बालेन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 10 लाख से अधिक ‘सब्सक्राइबर’ हैं.

 

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Input By : PTI
Published at : 27 Mar 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal News Balen Shah
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