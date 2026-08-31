नेपाल की बाढ़ ने बर्बाद कर दिया बचपन, 17 हजार बच्चों पर संकट, जान बची पर....

नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग जिलों में (26 अगस्त) को आई भयानक बाढ़ के चलते 17,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं. अब तक लगभग 332 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कम से कम 14 बच्चे शामिल हैं. नेपाल में यूनिसेफ की प्रतिनिधि ऐलिस अकुंगा ने कहा, "रसुवा और धाडिंग के बच्चों ने बहुत कम समय में अपनी ज़िंदगी को अपनी आंखों के सामने बहते देखा. उनके घर, क्लासरूम और मेडिकल सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गईं. मौत का आंकड़ा अभी बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि यह त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है. बाढ़ से बचे बच्चों को अब बीमारी, कुपोषण, हिंसा और शोषण का ज़्यादा खतरा है. अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों को बहा दिया है या उनका संपर्क काट दिया है. सड़कें, पुल, पनबिजली संयंत्र, पानी की व्यवस्था और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है और जीवन बचाने वाली मदद पहुंचाने में बाधा आ रही है. 4 स्वास्थ्य केंद्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे बच्चों और परिवारों को जरूरत के समय स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं. इसके अलावा 18 स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 20 अन्य को नुकसान पहुंचा है.

10,000 बच्चों को तत्काल मदद की जरूरत

प्रभावित इलाकों में दर्जनों स्कूल नदी के किनारों के पास स्थित हैं और उन पर खतरा बना हुआ है. अनुमान है कि स्कूल जाने की उम्र के लगभग 10,000 बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए तत्काल मदद की जरूरत है. नेपाल सरकार और मानवीय सहायता देने वाले सहयोगियों के साथ मिलकर, UNICEF स्वास्थ्य, पोषण, पानी, साफ़-सफ़ाई और हाइजीन (WASH), शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में जीवन बचाने वाली मदद को बढ़ा रहा है.

उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा प्रभावित समुदायों तक पहले से तैयार सामान भेजा जाएगा, जिसमें मेडिकल टेंट, मच्छरदानी, नवजात शिशुओं के लिए किट और गंभीर कुपोषण से जूझ रहे बच्चों के लिए खास पौष्टिक भोजन शामिल है. हजारों परिवारों के लिए इमरजेंसी हाइजीन किट पहले ही जरूरतमंदों तक पहुंच रही है.

नेपाल सरकार संग मिलकर काम कर रहा UNICEF

ऐलिस अकुंगा ने कहा कि UNICEF उन बच्चों की पहचान करने, उनका रजिस्ट्रेशन करने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए काम कर रहा है जो लापता हो गए हैं या अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं. UNICEF नेपाल सरकार के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों को आपातकालीन नकद सहायता भी पहुंचा रहा है, ताकि वे अपनी जरूरी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और नुकसानदेह तरीकों को अपनाने से बच सकें.

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