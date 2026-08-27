नेपाल की मदद के लिए कई देशों ने बढ़ाया हाथ, किसी ने कैश तो किसे ने दिया सामान

नेपाल में आई बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मची है. अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लापता हैं. नेपाल को संकट से बाहर निकालने के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं. भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सामग्री भेजी है. इसमें दवाएं भी शामिल हैं. वहीं कुछ देशों ने आर्थिक मदद करते हुए कैश भेजा है.

भारत ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बुधवार को पहली फ्लाइट भेजी थी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को बताया कि दूसरी फ्लाइट भी जा चुकी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, नेपाल के लिए 37.5 टन HADR सामग्री, दवाएं और खाने के पैकेट लेकर दूसरी उड़ान ने अभी-अभी उड़ान भरी है. भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, हम राहत कार्यों में अपना पूरा सहयोग जारी रखेंगे.

A second flight has just taken off, carrying 37.5 tonnes of HADR material, medicines & food packets for Nepal.



India remains in close and continuous touch with the Nepalese authorities. We will continue to strongly support the ongoing relief efforts.



🇮🇳🇳🇵 pic.twitter.com/0DY7bixT58 — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 27, 2026

नेपाल की मदद के लिए किस देश ने क्या भेजा

भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने आपदा राहत के लिए 10 मीट्रिक टन सामान भेजा है, जिसमें अस्थायी शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाएं शामिल हैं.

चीन ने नेपाल के लिए इमरजेंसी सप्लाई और कैश इंतजाम किया है. यह जानकारी नेपाल में चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया के जरिए दी.

यूरोपीय संघ की बात करें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बताया कि EU और ज्यादा यूरोपीय मदद जुटाने के लिए तैयार हैं.

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है. फेडरेशन ने एक बयान में कहा कि वह नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए 1 मिलियन स्विस फ़्रैंक (1.24 मिलियन डॉलर) की इमरजेंसी फंडिंग जारी कर रहा है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि अमेरिका नेपाल में आपदा राहत सलाहकार भेज रहा है और 500,000 डॉलर की फंडिंग भी दे रहा है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जरूरी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई भेजी है, जिसमें दवाएं और मल्टीपर्पज टेंट शामिल हैं.

मरने वालों की संख्या 165 पहुंची

नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है, वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी पर्यटक लापता हैं. इसे हाल के वर्षों में देश की सबसे भीषण आपदाओं में से एक माना जा रहा है. नेपाल पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार को भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से तीन जिलों में भारी तबाही मची और मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है. हिमस्खलन के कारण भोटेकोशी नदी की सहायक नदी ल्हेंदे के बहाव में रुकावट पैदा हुई, जिसके बाद बाढ़ सबसे पहले चीन सीमा के पास रसुवागढ़ी स्थित तिमुरे इलाके में आई.

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