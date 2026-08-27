Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल की मदद के लिए कई देशों ने बढ़ाया हाथ, किसी ने कैश तो किसे ने दिया सामान

नेपाल की मदद के लिए कई देशों ने बढ़ाया हाथ, किसी ने कैश तो किसे ने दिया सामान

Nepal Flood Update: भारत, अमेरिका और चीन के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है. उसे कैश और जरूरी सामान दिया जा रहा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 27 Aug 2026 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में आई बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मची है. अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लापता हैं. नेपाल को संकट से बाहर निकालने के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं. भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सामग्री भेजी है. इसमें दवाएं भी शामिल हैं. वहीं कुछ देशों ने आर्थिक मदद करते हुए कैश भेजा है.

भारत ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बुधवार को पहली फ्लाइट भेजी थी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को बताया कि दूसरी फ्लाइट भी जा चुकी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, नेपाल के लिए 37.5 टन HADR सामग्री, दवाएं और खाने के पैकेट लेकर दूसरी उड़ान ने अभी-अभी उड़ान भरी है. भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, हम राहत कार्यों में अपना पूरा सहयोग जारी रखेंगे.

नेपाल की मदद के लिए किस देश ने क्या भेजा 

  • भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने आपदा राहत के लिए 10 मीट्रिक टन सामान भेजा है, जिसमें अस्थायी शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाएं शामिल हैं.
  • चीन ने नेपाल के लिए इमरजेंसी सप्लाई और कैश इंतजाम किया है. यह जानकारी नेपाल में चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया के जरिए दी.
  • यूरोपीय संघ की बात करें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बताया कि EU और ज्यादा यूरोपीय मदद जुटाने के लिए तैयार हैं.
  • इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है. फेडरेशन ने एक बयान में कहा कि वह नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए 1 मिलियन स्विस फ़्रैंक (1.24 मिलियन डॉलर) की इमरजेंसी फंडिंग जारी कर रहा है.
  • अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि अमेरिका नेपाल में आपदा राहत सलाहकार भेज रहा है और 500,000 डॉलर की फंडिंग भी दे रहा है.
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जरूरी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई भेजी है, जिसमें दवाएं और मल्टीपर्पज टेंट शामिल हैं.

मरने वालों की संख्या 165 पहुंची

नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है, वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी पर्यटक लापता हैं. इसे हाल के वर्षों में देश की सबसे भीषण आपदाओं में से एक माना जा रहा है. नेपाल पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार को भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से तीन जिलों में भारी तबाही मची और मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है. हिमस्खलन के कारण भोटेकोशी नदी की सहायक नदी ल्हेंदे के बहाव में रुकावट पैदा हुई, जिसके बाद बाढ़ सबसे पहले चीन सीमा के पास रसुवागढ़ी स्थित तिमुरे इलाके में आई.

यह भी पढ़ें : नेपाल जैसा फिर हो सकता है हादसा? 47 ग्लेशियर झीलें बनीं खतरा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Flood INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल की मदद के लिए कई देशों ने बढ़ाया हाथ, किसी ने कैश तो किसे ने दिया सामान
नेपाल की मदद के लिए कई देशों ने बढ़ाया हाथ, किसी ने कैश तो किसे ने दिया सामान
विश्व
Nepal Flash Floods Live: नेपाल जलप्रलय! 165 शव मिले, 300 भारतीय मिसिंग, इंडिया ने फिर भेजी मदद
Live: नेपाल जलप्रलय! 165 शव मिले, 300 भारतीय मिसिंग, इंडिया ने फिर भेजी मदद
विश्व
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
विश्व
नेपाल में बाढ़ का तांडव! पलक झपकते ही सब खत्म, देखें दिल दहला देने वाले वीडियो
नेपाल में बाढ़ का तांडव! पलक झपकते ही सब खत्म, देखें दिल दहला देने वाले वीडियो
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...
मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...
विश्व
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'PM मोदी हम आपके...'
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'थैंक्यू PM मोदी'
क्रिकेट
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला
रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला
बिहार
नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें
नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें
Home Tips
Matchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget