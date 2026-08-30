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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?

ब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?

नेपाल में भीषण बाढ़ के बीच भारत ने 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी फ्लाइट भेजी है. C-130 विमान में रेस्क्यू टीम, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और जरूरी राहत सामान शामिल है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Aug 2026 07:09 AM (IST)
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नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद हालात लगातार मुश्किल बने हुए हैं. इस बीच भारत ने राहत और बचाव के लिए मदद और बढ़ा दी है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी फ्लाइट नेपाल के लिए रवाना हो गई है. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि भारतीय वायुसेना का C-130 विमान राहत सामग्री के साथ नेपाल पहुंच रहा है. इस विमान में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने वाली एक टनल टेक्निकल टीम और जरूरी उपकरण भेजे गए हैं.

विमान में DNA जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम और फोरेंसिक उपकरण भी भेजे गए हैं. इसके अलावा कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और हाइजीन किट जैसी जरूरी चीजें भी राहत सामग्री में शामिल हैं.

नेपाल में पुल बनाने के लिए भी भेजी जा रही मदद

बाढ़ के कारण नेपाल में कई जगह सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में भारत ने वहां दोबारा संपर्क व्यवस्था मजबूत करने के लिए मॉड्यूलर स्टील ब्रिज का सामान भी भेजा है. विदेश मंत्री के मुताबिक, 230 फीट लंबे सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज के लिए जरूरी सामान लेकर 16 ट्रक नेपाल पहुंच चुके हैं. इसके अलावा सात और बेली ब्रिज लगाने के लिए जरूरी सामान भी जल्द भेजा जाएगा. इन पुलों को लगाने के लिए तकनीकी टीमों के भी जल्द नेपाल पहुंचने की उम्मीद है. बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पुलों की मदद से राहत और बचाव का काम आसान हो सकेगा.

अब तक 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची

भारत अब तक नेपाल को बड़ी मात्रा में राहत सामग्री भेज चुका है. जयशंकर के मुताबिक, अब तक कुल 68.5 टन राहत सामग्री काठमांडू पहुंचाई जा चुकी है. इसमें जरूरी दवाइयां, पोर्टेबल जनरेटर, खाने के पैकेट, पानी साफ करने वाली गोलियां और राहत एवं बचाव से जुड़ा तकनीकी सामान शामिल है. इससे पहले भी भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए नेपाल को राहत सामग्री भेजी गई थी.

भारत ने बढ़ाई राहत और बचाव की मदद

नेपाल में बाढ़ और फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही हुई है. कई इलाकों में सड़क और पुल टूटने से राहत पहुंचाने में भी मुश्किल आ रही है. ऐसे समय में भारत की ओर से राहत सामग्री के साथ तकनीकी टीम और पुल बनाने का सामान भेजा जा रहा है. भारत का कहना है कि नेपाल के राहत और बचाव अभियान में उसकी मदद जारी रहेगी. इस पूरे अभियान में भारतीय वायुसेना और दूसरी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 30 Aug 2026 06:49 AM (IST)
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