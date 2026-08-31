नेपाल की तबाही में टीचर बना 'फरिश्ता', 900 बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाया

नेपाल में भीषण बाढ़ के बीच नुवाकोट जिले के एक स्कूल के हेडटीचर की सतर्कता ने सैकड़ों छात्रों को संभावित बड़ी त्रासदी से बचा लिया. त्रिभुवन त्रिशूली सेकेंडरी स्कूल के हेडटीचर राजेंद्र दवाड़ी ने बाढ़ को लेकर लगातार मिल रही चेतावनियों के बाद बिना देर किए करीब 900 छात्रों को स्कूल से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया.

बताया गया कि स्कूल को कुछ ही मिनटों के भीतर बाढ़ से जुड़ी कम से कम चार चेतावनियां मिली थीं. इनमें एक सूचना यह भी थी कि बेत्रावती की ऊपरी बस्ती तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है. स्थिति को गंभीर मानते हुए दवाड़ी ने तत्काल स्कूल खाली कराने का फैसला किया.

10 मिनट की देरी बन सकती थी बड़ी त्रासदी

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, दवाड़ी ने बताया कि उन्हें जब बाढ़ के तेजी से बढ़ने की जानकारी मिली, तब स्कूल में मौजूद छात्रों को निकालना जरूरी लगा. उन्होंने तय किया कि एक दिन की पढ़ाई छूटने की चिंता से ज्यादा जरूरी छात्रों की सुरक्षा है. छात्रों को स्कूल से निकालकर ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

इसके कुछ ही देर बाद दवाड़ी ने देखा कि बाढ़ का पानी नदी से करीब 100 मीटर दूर स्थित एक हॉस्टल की इमारत में घुस चुका था. हेड टीचर ने बताया कि अगर स्कूल खाली कराने का फैसला करीब 10 मिनट बाद लिया जाता तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे. उनके मुताबिक, उस स्थिति में छात्रों और स्कूल स्टाफ का सुरक्षित निकल पाना मुश्किल हो सकता था.

छात्रा ने सुनाई खौफनाक आपबीती

बाढ़ से सुरक्षित निकाले गए छात्रों में 16 वर्षीय यूनिशा भी शामिल थीं. उन्होंने बताया कि वह और उनके दोस्त बेहद कम अंतर से बाढ़ की चपेट में आने से बच पाए. यूनिशा के मुताबिक, उन्हें लगा कि उनके पास बचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे. इसके बाद उन्होंने अपनी आंखों के सामने बाजार के बाढ़ में बह जाने का मंजर देखा. उनकी आपबीती से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय बाढ़ कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी.

नेपाल में भारी तबाही, हजारों लोग अब भी लापता

नेपाल और तिब्बत के कुछ हिस्सों में अचानक आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल में मरने वालों की संख्या 780 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 2,500 से अधिक लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है. रेड क्रॉस के अनुमान के मुताबिक, आपदा से नेपाल में 90,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं. कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है.