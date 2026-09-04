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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वXप्लेन: क्या जलवायु परिवर्तन के नाम पर बड़े प्रदूषक देशों पर केस कर सकता है नेपाल?

Xप्लेन: क्या जलवायु परिवर्तन के नाम पर बड़े प्रदूषक देशों पर केस कर सकता है नेपाल?

जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने अपने एक ऐतिहासिक परामर्श में कहा था कि यदि कोई देश अपनी जलवायु जिम्मेदारियों और उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करता है, तो प्रभावित देशों को उसकी क्षतिपूर्ति  पाने का अधिकार है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 04 Sep 2026 07:11 AM (IST)
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26 अगस्त को नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. नेपाल के 'जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग' के अनुसार, इस तबाही का मुख्य कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन है. सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों का विश्लेषण करते हुए वरिष्ठ हाइड्रोलॉजिस्ट बिनोद पराजुली ने खुलासा किया कि यह आपदा एक साथ तीन घटनाओं बर्फ के हिमस्खलन, पर्माफ्रॉस्ट की हलचल और चट्टानों के खिसकने का मिला-जुला परिणाम थी.

यह हिमस्खलन नेपाली क्षेत्र से शुरू होकर चीन की सीमा में दाखिल हुआ, जिससे सीमा के दोनों ओर भारी तबाही मची. नेपाल-तिब्बत सीमा पर चट्टान और बर्फ के ढहने से ल्हेंडे खोला, भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में मलबे का प्रचंड सैलाब आ गया. इस त्रासदी में नेपाल में अब तक 1 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4,606 से अधिक लोग लापता हैं.

नेपाल का नया कूटनीतिक रुख: 'चैरिटी नहीं, जस्टिस'

इस मानवीय और प्राकृतिक तबाही के बाद नेपाल ने वैश्विक मंच पर एक कड़ा और ऐतिहासिक रुख अपनाया है. नेपाल ने अब दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जक देशों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है.

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने 'कान्तिपुर टीवी' को दिए बयान में सीधा आरोप लगाया कि चीन, अमेरिका और भारत जैसे देशों का जलवायु परिवर्तन में असमान और सबसे बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन बड़े देशों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण की भारी कीमत नेपाल जैसे छोटे, पर्वतीय और निर्दोष देशों को अपनी जनता की जान और अरबों डॉलर के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है.

नेपाल ने अपनी पुरानी कूटनीति को बदलते हुए स्पष्ट किया है कि अब वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद या दान (Aid/Charity) मांगने के बजाय न्याय और मुआवजे की मांग करेगा. विदेश मंत्री के अनुसार, यह कोई दया या चैरिटी का विषय नहीं है, बल्कि यह बड़े उत्सर्जक देशों की नैतिक और कानूनी जवाबदेही है.

क्या नेपाल के पास मुआवजे का कानूनी अधिकार है?

नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ से $4 से $7 अरब डॉलर (लगभग 33,000 से 58,000 करोड़ रुपये) के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. नेपाल अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के प्रसिद्ध सिद्धांत "Polluters Pay" (प्रदूषक भुगतान करे) के तहत हर्जाने की वकालत कर रहा है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नेपाल किसी देश पर सीधे कानूनी कार्यवाही कर सकता है?

1. अंतर्राष्ट्रीय कानूनी स्थिति और पेरिस समझौते की बाधाएं

  • पेरिस समझौते का अनुच्छेद 8: 2015 के पेरिस समझौते में 'नुकसान और क्षति' का प्रावधान शामिल तो किया गया था, लेकिन विकसित और बड़े उत्सर्जक देशों (विशेषकर अमेरिका) के दबाव में इसमें एक विशिष्ट शर्त जोड़ी गई थी. इसके तहत स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 8 का उपयोग किसी भी प्रकार की कानूनी देनदारी या वित्तीय मुआवजे का दावा करने के लिए नहीं किया जा सकता. यही कारण है कि नेपाल सीधे किसी देश की अदालत या अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण में हर्जाने का मुकदमा नहीं ठोक सकता.

  • अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की राय: जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने अपने एक ऐतिहासिक परामर्श में कहा था कि यदि कोई देश अपनी जलवायु जिम्मेदारियों और उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करता है, तो प्रभावित देशों को उसकी क्षतिपूर्ति  पाने का अधिकार है.

    हालांकि, इसे लागू करने में एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है. नेपाल को यह साबित करना होगा कि 26 अगस्त को आई यह विशेष आपदा पूरी तरह से उन्हीं विशिष्ट देशों के उत्सर्जन के कारण हुई थी, जो कि 'अट्रीब्यूशन साइंस' के आधार पर सीधे-सीधे साबित करना बेहद जटिल है.

2. क्या बड़े उत्सर्जक देश नेपाल को सीधा भुगतान करेंगे?

कानूनी और व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो विकसित या बड़े उत्सर्जक देश नेपाल को सीधे 'मुआवजे' के रूप में भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं. हालांकि, उन्हें वैकल्पिक जलवायु कोषों के माध्यम से सहायता प्रदान करनी होगी.

  • ऐच्छिक फंड: संयुक्त राष्ट्र (UN) का 'लॉस डैमेज फंड' देशों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है. इसमें किसी भी देश पर कोई अनिवार्य वित्तीय बिल या पेनल्टी नहीं लगाई जाती.

  • फंड की भारी कमी: वैश्विक स्तर पर इस फंड की स्थिति बेहद दयनीय है. वर्तमान में इस फंड में दुनिया भर से केवल $800 से $900 मिलियन डॉलर ही जमा हो पाए हैं, जबकि अकेले नेपाल को इस एक आपदा में $4 से $7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. ऐसे में वैश्विक फंड की राशि नेपाल की आवश्यकता के मुकाबले बेहद ऊंट के मुंह में जीरा के समान है.

नेपाल की भावी रणनीति क्या हो सकती है

नेपाल अब कानूनी मुकदमों की जटिलता में फंसने के बजाय अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है:

  1. 'Polluters Pay' सिद्धांत के तहत आवेदन: नेपाल इसी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सिद्धांत का हवाला देकर UN के 'लॉस एंड डैमेज फंड' के बोर्ड को औपचारिक पत्र लिखकर आपातकालीन वित्तीय सहायता की मांग कर रहा है.

  2. नैतिक दबाव और वैश्विक लामबंदी: नेपाल जैसे कम विकसित पर्वतीय देश मिलकर बड़े उत्सर्जकों पर नैतिक दबाव बना रहे हैं ताकि वे जलवायु वित्त में अपना योगदान बढ़ाएं.

संक्षेप में कहें तो, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय जलवायु कानून (जैसे पेरिस समझौता) बड़े प्रदूषक देशों को सीधे कानूनी मुकदमों और हर्ज़ानों से सुरक्षा  प्रदान करते हैं. इसलिए, नेपाल कानूनी रूप से अमेरिका, चीन या भारत को मुआवजा देने के लिए विवश नहीं कर सकता.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 04 Sep 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Nepal Flood Explainer NEPAL
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