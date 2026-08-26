नेपाल में अचानक आई बाढ़ का CCTV, जान बचाने भागते दिखे लोग
नेपाल के रसुवा जिले में आई भीषण बाढ़ में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इस तबाही का वीिडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग जान बचाने लिए इधर-उधर भागते नजर आ ऱहे हैं.
नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार (26 अगस्त 2026) को आई भीषण बाढ़ रसुवागढ़ी और चिलिमे समेत कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स बह गए. नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अनुसार रसुवा और आसपास के इलाकों में लगभग 13 से 14 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिससे कुल 748 मेगावाट क्षमता पर असर पड़ा है. इस भयंकर त्रासदी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अचनाक आई पानी की रफ्तार से बचने के लिए लोग भागते नजर आ रहे हैं.
#BREAKING | बिहार के बाद यूपी में भी नेपाल से सटे इलाके में अलर्ट— ABP News (@ABPNews) August 26, 2026
देखिए 'चार की चाल' मेघा प्रसाद (@MeghaSPrasad) के साथ | @_shashankkr | https://t.co/SMm0dUypVm#Flood #Nepal #NaturalDisaster #ABPNews pic.twitter.com/fGLWOU6Uo7
(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)