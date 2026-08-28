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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबाढ़ की तबाही के बीच इंसानियत शर्मसार! शव से सोने की बालियां निकालने के आरोपी गिरफ्तार

बाढ़ की तबाही के बीच इंसानियत शर्मसार! शव से सोने की बालियां निकालने के आरोपी गिरफ्तार

बाढ़ के बीच नेपाल में शर्मनाक घटना सामने आई है. नारायणी नदी में बाढ़ के पानी में बहकर आए महिला के शव से कथित तौर पर सोने की बालियां निकालने के आरोप में नेपाल पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 11:46 AM (IST)
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चीन-नेपाल सीमा क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के बाद जहां राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, वहीं इस त्रासदी के बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. नेपाल में नारायणी नदी में बाढ़ के तेज बहाव में बहकर आए एक महिला के शव से कथित तौर पर सोने की बालियां निकालने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

नेपाल पुलिस ने बाद में 41 सेकंड का यह वीडियो दोबारा साझा करते हुए बताया कि महिला के कानों से बालियां निकालने के आरोप में दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है.

वीडियो में कुछ लोग लकड़ी के पट्टों और महिला के बालों की मदद से शव को पानी से बाहर खींचते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद दो पुरुष महिला के दोनों कानों से बालियां निकालकर अलग रखते नजर आते हैं. इस दौरान कई लोग उनके आसपास खड़े होकर घटना का वीडियो बना रहे थे.

नारायणी नदी में बह गई थी महिला

चितवन पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि वीडियो में दिखाया गया शव उस महिला का था, जो भीषण बाढ़ के दौरान नारायणी नदी में बह गई थी.

वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय मदन गुरूंग और 38 वर्षीय उमेश चौधरी के रूप में की. नेपाली मीडिया पोर्टल खबरहब के मुताबिक, पुलिस ने दोनों को गुरुवार को भरतपुर महानगरपालिका-1 स्थित पोखरा बस पार्क के पास से गिरफ्तार किया.

पुलिस ने कहा- अमानवीय हरकत बर्दाश्त नहीं 

नेपाल पुलिस ने कहा कि बाढ़ जैसी बेहद मुश्किल और तनावपूर्ण स्थिति में पीड़ितों के साथ लूटपाट या किसी भी तरह की अमानवीय हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ने ऐसे समय में लोगों से मानवीय संवेदनाएं बनाए रखने और आपदा से प्रभावित लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने की अपील की है.

नेपाल में सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक

यह घटना नेपाल में हाल के वर्षों की सबसे घातक बाढ़ आपदाओं में से एक के बीच सामने आई है. नेपाल-तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव दल बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं.

तिब्बत में भी भारी तबाही

तिब्बत में बुधवार को आया तेज मलबे का बहाव ग्यिरोंग पोर्ट के भूमि सीमा केंद्र तक पहुंच गया. चीनी सरकारी प्रसारक CCTV के मुताबिक, मलबे के तेज बहाव ने एक बहुमंजिला बंदरगाह इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और बस पार्किंग क्षेत्र को भी मलबे में दबा दिया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Nepal Floods Narayani River China Nepal Border
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