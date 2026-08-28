'जो चाहिए, वो मिलेगा', नेपाल को मिला ट्रंप का साथ, किया बड़ा ऐलान

नेपाल-चीन सीमा से लगे इलाकों में अचानक आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बीच अमेरिका ने नेपाल को हरसंभव मदद देने की पेशकश की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेपाल को जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी, अमेरिका उसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका का नेपाल के साथ अच्छा संबंध है और वहां हुई तबाही बेहद भयावह है. इस बीच अमेरिका में नेपाल की बाढ़ के बाद 90 अमेरिकी नागरिकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है.

ट्रंप बोले- नेपाल को जो चाहिए, वह मांग सकता है

गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेपाल में हुई तबाही को भयानक बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले ही नेपाल के नेतृत्व के संपर्क में है और मदद की पेशकश कर चुका है.

VIDEO | On Nepal flash floods, US President Donald Trump (@POTUS) says, "We've called Nepal, and we've offered any help that they need. We have a very good relationship with Nepal, and that was brutal... Nobody's ever seen anything quite like that... strong, well-built buildings… pic.twitter.com/sID3GL1xxK — Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2026

ट्रंप ने कहा, हमने नेपाल से संपर्क किया है और उन्हें जरूरत की हर मदद देने की पेशकश की है. नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और वहां जो हुआ, वह बेहद भयावह था. मजबूत और अच्छी तरह बनी इमारतें भी ऐसी बह गईं, जैसे वे टूथपिक हों. यह बहुत भयानक घटना है.

उन्होंने आगे कहा, हम मदद भेज रहे हैं. हमने नेपाल के नेतृत्व से बात की है और उन्हें बताया है कि उन्हें जो भी चाहिए, वे ले सकते हैं.

अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा की जताई उम्मीद

ट्रंप ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाके में करीब 50 से 60 अमेरिकी नागरिक मौजूद थे. हालांकि, उन्होंने कहा कि इन लोगों की पूरी सूची अभी अमेरिका को नहीं मिली है. ट्रंप ने उम्मीद जताई कि नेपाल में मौजूद अमेरिकी नागरिक सुरक्षित होंगे.

90 अमेरिकी नागरिकों का अब तक पता नहीं

नेपाल में आई बाढ़ को लेकर अमेरिकी प्रशासन में भी चिंता बढ़ गई है. अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि बाढ़ के बाद 90 अमेरिकी नागरिकों का अभी पता नहीं चल पाया है.

विदेश विभाग के मुताबिक, अब तक तीन अमेरिकी नागरिकों को बचाया गया है. वहीं, किसी अमेरिकी नागरिक की मौत की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है.

अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, हम फिलहाल 90 ऐसे अमेरिकी नागरिकों की जानकारी जुटा रहे हैं, जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं और जिनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है.

पहले ही 5 लाख डॉलर की मदद का किया ऐलान

इससे पहले बुधवार को अमेरिका ने नेपाल में आपदा राहत कार्यों में मदद के लिए एक आपदा प्रतिक्रिया सलाहकार भेजने की घोषणा की थी. इसके साथ ही अमेरिका ने 5 लाख डॉलर की सहायता देने की भी घोषणा की थी.