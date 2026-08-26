Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में जलप्रलय के बाद एक्शन में चीन, शी जिपनिंग ने दिए ये आदेश

नेपाल में जलप्रलय के बाद एक्शन में चीन, शी जिपनिंग ने दिए ये आदेश

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल में आए भीषण भूस्खलन के बाद दक्षिण-पश्चिम चीन के शिजांग (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्र में ग्यिरोंग बॉर्डर पोर्ट पर बड़ा राहत अभियान चलाने का आदेश दिया है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 26 Aug 2026 11:31 PM (IST)
Preferred Sources

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल में आए भीषण भूस्खलन के बाद दक्षिण-पश्चिम चीन के शिजांग (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्र में ग्यिरोंग बॉर्डर पोर्ट पर बड़ा राहत अभियान चलाने का आदेश दिया है. 26 अगस्त को सुबह लगभग 10:30 बजे नेपाल की तरफ हुए इस भूस्खलन से कई लोग हताहत और लापता हो गए. राष्ट्रपति शी ने लापता लोगों की तलाश, घायलों के तुरंत इलाज और प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने पर जोर दिया है.

इसके साथ ही, राष्ट्रपति ने बचाव दल को बेहद सावधानी और सही तकनीकों के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि दोबारा कोई हादसा न हो. चूंकि इस समय चीन में बाढ़ और तूफानों का खतरा बना रहता है, इसलिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सबसे खराब स्थितियों के लिए पहले से तैयार रहने और जनता के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.

चीनी पीएम ने दिए सख्त निर्देश

इस आपदा पर चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने लापता लोगों की सटीक संख्या का पता लगाने और विदेश मंत्रालय को पड़ोसी देश के साथ लगातार संपर्क बनाकर जानकारी साझा करने का आदेश दिया है. वहीं, राहत और बचाव कार्यों का जायजा सीधे मौके पर जाकर लेने के लिए उप प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग खुद उच्च अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं.

फिलहाल, तिब्बत की स्थानीय सरकार और राहत एजेंसियां पूरी ताकत के साथ मौके पर लापता लोगों की तलाश और घायलों की मदद करने में जुटी हुई हैं.

नेपाल बाढ़ तबाही पर बोला विदेश मंत्रालय, 'भारतीयों को बचाने के लिए लगातार हो रही बातचीत'

नेपाल फ्लैश फ्लड से भीषण तबाही

नेपाप में आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक 95 लोगों के शव बरामद हो चुके है, जबकि 500 से ज्यादा लापता हैं. इसमें 105 भारतीय भी शामिल हैं. इस भीषण आपदा में भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. भारतीय वायुसेना का एक C-130J विमान 10 टन जरूरी राहत सामग्री और दवाइयां लेकर नेपाल रवाना हुआ. बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आने वाले समय में C-17 और C-130 विमानों के जरिए और भी राहत सामग्री भेजी जाएगी. साथ ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और बचाने के काम के लिए हेलिकॉप्टरों को भी तैयार रखा गया है.

नेपाल की भोटेकोसी नदी में जलप्रलय, देखें बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरें

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
XI JINPING Nepal Flash Flood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में जलप्रलय के बाद एक्शन में चीन, शी जिपनिंग ने दिए ये आदेश
नेपाल में जलप्रलय के बाद एक्शन में चीन, शी जिपनिंग ने दिए ये आदेश
विश्व
नेपाल में प्रलयंकर बाढ़! 157 शव बरामद, 403 नेपाली-भारतीय समेत विदेशी टूरिस्ट लापता
नेपाल में प्रलयंकर बाढ़! 157 शव बरामद, 403 नेपाली-भारतीय समेत विदेशी टूरिस्ट लापता
विश्व
Nepal Flash Floods Live: नेपाल में बाढ़ से 95 की मौत, सैकड़ों लापता, राहत सामग्री के लिए भारत को बोला-थैंक्यू
Live: नेपाल में बाढ़ से 95 की मौत, सैकड़ों लापता, राहत सामग्री के लिए भारत को बोला-थैंक्यू
विश्व
नेपाल की भोटेकोसी नदी में जलप्रलय, देखें बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरें
नेपाल की भोटेकोसी नदी में जलप्रलय, देखें बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Mahadev & Sons: 😱Mogra के घिनौने खेल का अंत, Rajji, Narmada और Dheeraj ने मिलकर पलटा पूरा पासा! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ तबाही पर बोला विदेश मंत्रालय, 'भारतीयों को बचाने के लिए लगातार हो रही बातचीत'
नेपाल बाढ़ तबाही पर बोला विदेश मंत्रालय, 'भारतीयों को बचाने के लिए लगातार हो रही बातचीत'
महाराष्ट्र
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
क्रिकेट
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
इंडिया
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
विश्व
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
विश्व
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget