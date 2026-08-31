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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल बाढ़: 903 लोगों की मौत, 4247 लापता, भारत से पहुंचीं टनल रेस्क्यू टीमें

नेपाल बाढ़: 903 लोगों की मौत, 4247 लापता, भारत से पहुंचीं टनल रेस्क्यू टीमें

नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है. चितवन के देवघाट जंगल में अज्ञात शवों को दफनाने के लिए सैंकड़ों कब्रें तैयार की गई हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 31 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4247 लोग अभी भी लापता हैं. नेपाल पुलिस की तरफ से सोमवार (31 अगस्त) को ये जानकारी दी गई है. नेपाल पुलिस ने बताया कि सबसे ज्यादा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स से 933 लोगों के शव बरामद हुए हैं. 

इसके अलावा 552 विदेशी नागरिकों के शव मिले हैं. साथ ही विदेशियों के साथ यात्रा कर रहे 127 नेपाली नागरिकों की भी अबतक मौत हो चुकी है. अकेले चितवन में 272 लोगों के शव मिले हैं. नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक 10,451 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है. 30 अगस्त को हाइड्रो प्रोजेक्ट से 15 चीनी नागरिकों और 7 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया है. 267 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

चितवन में सैंकड़ों कब्रें तैयार 
इसी बीच चितवन के देवघाट जंगल में अज्ञात शवों को दफनाने के लिए सैंकड़ों कब्रें तैयार की गई हैं. पिछले 2 दिनों में यहां पर 196 लोगों के शव दफनाए जा चुके हैं. लंबे समय तक पानी में रहने के कारण कईं शव खराब हो गए हैं. हर शव को एक पहचान नंबर देकर उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है. इसके बाद DNA जांच के जरिए शवों की पहचान कर परिजनों को सौंपने की कोशिश की जाएगी. 

ग्लेशियर टूटने के बाद बनी झील का खतरा टला
बता दें कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बनी झील का पानी प्राकृतिक बहाव से निकल गया है. चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक, झील में जमा पानी लगभग पूरी तरह बाहर निकल चुका है. इससे डाउनस्ट्रीम इलाकों में झील के फटने से अचानक बाढ़ आने का खतरा फिलहाल टल गया है.

नेपाल में टनल रेस्क्यू टीमें तैनात
हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए भारत ने फोरेंसिक टीमें और टनल रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत की 19 सदस्यीय फोरेंसिक टीम ने काठमांडू में काम शुरू कर दिया है. यह टीम बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान के लिए DNA सैंपल की जांच में मदद करेगी.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 31 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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Death INDIA Nepal Floods
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