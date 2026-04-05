आर्टेमिस II मिशन: टॉयलेट की समस्या से जूझ रहे अंतरिक्ष यात्री, जानें पहले 30 घंटों में क्या हुआ

नासा ने बुधवार को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से आर्टेमिस II मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर रवाना किया है, जो चंद्रमा के चारों ओर एक ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं. अंतरिक्ष यात्री अब अपने छोटे अंतरिक्ष यान के अंदर के जीवन में ढल रहे हैं और अपने सोने और काम करने के तरीके के बारे में बता रहे हैं. इस दौरान उन्हें टॉयलेट को लेकर भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

आर्टेमिस II के फ्लाइट डायरेक्टर जुड फ्रीलिंग ने मीडिया को बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टेमिस II के अंदर शौचालय की समस्या का सामना करना पड़ा है. इस कारण अंतरिक्ष यात्रियों ने आपातकालीन मूत्र उपकरणों का उपयोग किया. उन्होंने बताया कि रात के दौरान हमने शौचालय से जुड़े वेस्ट वाटर टैंक (अपशिष्ट जल टैंक) को खाली करने का प्रयास किया, लेकिन बर्फ के कारण अवरोध के चलते समस्या पैदा हुई. इसके बाद हमने चालक दल को उनके फोल्डेबल आपातकालीन मूत्र उपकरणों का उपयोग करने का निर्देश दिया, जैसा कि उन्होंने उड़ान के पहले दिन किया था.

VIDEO | Artemis II faces toilet “blockage” issue; astronauts use contingency urine devices. Judd Freeling, Artemis II Flight Director, says, “During the night, we attempted to vent the wastewater tank attached to the toilet, but encountered issues due to a suspected blockage,… pic.twitter.com/3xZNmXK35R — Press Trust of India (@PTI_News) April 5, 2026

पहले 30 घंटों में क्या हुआ?

आर्टेमिस II में 4 लोगों के लिए केवल 330 घन फुट की जगह होने के कारण उन्हें सोने के लिए जगह ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. मिशन कमांडर रीड वाइजमैन ने एबीसी न्यूज को बताया कि अंतरिक्ष में अपने पहले 30 घंटों में चालक दल को कुछ ही छोटी झपकी लेने का मौका मिला. बीबीसी के अनुसार पायलट विक्टर ग्लोवर ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये हास्यास्पद है लेकिन जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आरामदायक है. भारहीनता में फिर से सोना अच्छा लगता है.

40,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वापसी

नासा के आर्टेमिस II के चंद्रमा के चारों ओर 10 दिन की यात्रा के बाद 10 अप्रैल 2026 को पृथ्वी पर लौटने की उम्मीद है. पृथ्वी पर वापसी इस मिशन की सबसे चुनौतीपूर्ण होगी. ओरियन अंतरिक्ष यान लगभग 40,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा, जो किसी भी मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के लिए अब तक की सबसे तेज प्रवेश यात्रा होगी.

वापसी के दौरान पैराशूट खुलने से कैप्सूल की गति धीमी हो जाएगी और ये लगभग रात 8:06 बजे सैन डिएगो के तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरेगा. अंतरिक्ष यात्रियों को लेने के लिए अमेरिकी नौसेना की बचाव टीमें भी मौजूद होंगी.

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