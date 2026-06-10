श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी है. राष्ट्रपति ने कहा कि यह उपलब्धि केवल लंबे समय तक पद पर बने रहने का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह भारत की जनता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर बार-बार जताए गए विश्वास और भरोसे का प्रमाण भी है.

लोकतंत्र में लगातार जनसमर्थन हासिल करना बड़ी उपलब्धि

राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने अपने संदेश में कहा कि भारत जैसा विशाल, विविधतापूर्ण और जीवंत लोकतंत्र दुनिया के लिए एक उदाहरण है. ऐसे देश में लगातार चुनाव जीतकर जनता का समर्थन हासिल करना एक असाधारण उपलब्धि है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावी शासन क्षमता, आम लोगों के जीवन में लाए गए सकारात्मक बदलावों और कठिन परिस्थितियों में भी जनता का भरोसा बनाए रखने की उनकी क्षमता को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे हैं. करोड़ों भारतीयों को बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय समावेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक अवसरों में हुए सुधारों का लाभ मिला है.

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वैश्विक स्तर पर मजबूत हुआ भारत का प्रभाव

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत की है. साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में भी भारत एक प्रभावशाली आवाज के रूप में उभरा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया है.

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत और गतिशील भारत का प्रधानमंत्री मोदी का विजन न केवल भारत बल्कि श्रीलंका समेत कई देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है.

भारत-श्रीलंका संबंधों को मिली नई मजबूती

राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि भारत के विकास और परिवर्तन के इस दौर में श्रीलंका को भारत के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है.

उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के संबंध आपसी विश्वास, भौगोलिक निकटता, गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों तथा दोनों देशों के लोगों की समृद्धि के साझा लक्ष्य पर आधारित हैं. उन्होंने कठिन समय में श्रीलंका को मिले भारत के सहयोग और मित्रता के लिए विशेष आभार व्यक्त किया.

कठिन समय में भारत के सहयोग को बताया अहम

राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका भारत की अटूट मित्रता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत सहयोग एवं समर्थन के लिए विशेष रूप से आभारी है. उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत ने जिस तरह श्रीलंका का साथ दिया, वह दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का प्रमाण है.

भविष्य में और मजबूत होंगे संबंध

अपने संदेश के अंत में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि भारत जब समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, तब वह दोनों देशों के बीच संबंधों में आई नई गति को और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत और श्रीलंका के संबंध और मजबूत होंगे तथा दोनों देशों की जनता को इसका लाभ मिलेगा.

यह संदेश श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने 8 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा, जिसमें उन्होंने उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए भारत की प्रगति और भारत-श्रीलंका संबंधों की सराहना की.