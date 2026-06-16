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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडील परमाणु हथियारों के खिलाफ एक दीवार...जी-7 में डोनाल्ड ट्रंप का बयान; रूस पर क्या बोले ?

डील परमाणु हथियारों के खिलाफ एक दीवार...जी-7 में डोनाल्ड ट्रंप का बयान; रूस पर क्या बोले ?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, स्विस विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के एमओयू पर हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को होंगे, यह मिडिल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉ रिजॉर्ट में होने की योजना है. 

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 16 Jun 2026 11:24 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर से मुलाकात की. इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जी-7 बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. इस बार की यह बैठक फ्रांस में हो रही है. इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि यह डील कितनी जरूरी है. 

वीडियो में क्या कहते नजर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप?

ईरान के साथ डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह कहते हुए नजर आ रहे हैं, कि यह एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है. ओबामा के उलट है. ओबामा ने भयानक जेसीपीओए से मिडिल ईस्ट के लिए मुश्किलें खड़ी दी थी, उन्होंने इस इलाके को बर्बाद कर दिया होता. वो समझौता एक परमाणु हथियार बनाने का रास्ता है. मेरा समझौता परमाणु हथियार के खिलाफ एक दीवार की तरह है. 

19 जून को होंगे MOU पर हस्ताक्षर

इधर, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि स्विस विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के एमओयू पर हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को होंगे, यह मिडिल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉ रिजॉर्ट में होने की योजना है. 

यह भी पढ़ें:- पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल

रूसी तेल पर बैन लगा सकता है अमेरिका

इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही रूसी तेल फिर से बैन लगा सकता है. इस बयान से हॉर्मुज से होने वाली आपूर्ति की उम्मीद जगाई है. डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जी7 की बैठक में दिया है.

G7 के नेता रूस पर बना सकते हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रेशर

उन्होंने कहा है कि जी7 के नेता यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस पर प्रेशर बना सकते हैं. हालांकि, अमेरिका ने रूस के तेल पर बैन लगाया था, लेकिन कार्गों के लिए छूट की टाइमलाइन बढ़ा दी थी. इससे यूरोपीय काउंटरपार्ट्स के बीच चिंता बनी हुई थी. 

ईरान से डील और ट्रंप की धमकी का भी नहीं असर... लेबनान पर फिर इजरायल का ताबड़तोड हमला, 4 की मौत

Published at : 16 Jun 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
America WORLD NEWS IRAN G7 Summit 2026
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